Sella in pressing su Musso. Un veterano per i playoff

Ventidue giorni dopo il match casalingo vinto con Agrigento, alla Baltur Arena si rivede la Sella. Appuntamento domani sera alle 19 per il turno pre-Pasquale della fase ad orologio contro Latina, fanalino di coda del girone verde con appena 5 successi in 28 partite. Una ghiotta occasione dunque per la Benedetto, che sta viaggiando a vele spiegate per un posto nei playoff, lanciata da 5 vittorie nelle ultime 6 uscite. Ma come da un mese a questa parte, per la sfida contro i pontini, coach Mecacci dovrà fare a meno di Federico Mussini, ancora alle prese col problema muscolare lombare del quale soffre da fine febbraio e che lo ha obbligato a saltare le ultime tre gare.

Per controbilanciare l’assenza dell’esterno reggiano, la società nei giorni scorsi si è messa al lavoro portare a Cento il suo sostituto, magari già entro sabato sera. Si tratta dell’italo-argentino Bernardo Musso, veterano della categoria, ora alla Juvi Cremona. Questa la contromossa della dirigenza per sopperire al prolungato infortunio di Mussini e per venire incontro alle immediate esigenze della squadra che, grazie alla sequenza di vittorie una dopo l’altra nell’ultimo mese e mezzo, ha cominciato a fare sul serio per conquistarsi un prezioso slot nella post-season.

Se si troverà l’accordo, servirà una corsa contro il tempo per averlo già a disposizione domani con Latina, con lo scopo di garantire a Mecacci e a tutto il gruppo biancorosso di avere un’arma in più da sfruttare sul parquet, in campo e durante gli allenamenti. Guardia classe ’86, originario di Pergamino (provincia di Buenos Aires), Musso è arrivato a 17 anni con il fratello Victorio, nel 2003, disputando il campionato Serie C regionale siciliano con la Pallacanestro Licata. Da lì è cominciata la ventennale carriera nei nostri campionati, dai dilettanti alla Serie A, palcoscenico toccato con mano indossando le maglie di Udine e Pesaro, tappe significative che si affiancano a quelle in A2 con Treviso, Forlì, Scafati e Ravenna. Trentott’anni il prossimo 17 aprile, Musso andrebbe a formare un’intrigante coppia tutta esperienza e qualità con il 41enne connazionale Carlos Delfino. Giovanni Poggi