Sella, insidia Cividale. Il gaucho Redivo è la stella. L’ex Marks ora in crescita

Anticipo con Cividale alle porte e Cento si prepara ad una bella serata di basket, con tanto di diretta nazionale sulla Rai (e Lnp pass). Palla a due domani alle 20.45, con la Baltur Arena vestita a festa e che freme per tornare a rivedere i biancorossi di coach Di Paolantonio, che tra le mura amiche hanno quasi sempre convinto, eccetto per il ko al fotofinish contro Orzinuovi e lo scivolone con Torino. "Qui dobbiamo costruire il nostro campionato e la nostra salvezza", il mantra ribadito in settimana Nicolai, anche a nome di tutto lo staff tecnico e della dirigenza, e per questo anche se domani Sperduto e compagni si troveranno la squadra, assieme a Rimini, più in forma del campionato, bisognerà fare di tutto per sfruttare il fattore campo e ritrovare una vittoria che manca proprio dall’ultimo impegno casalingo, il 13 novembre scorso con Cremona (88-87 grazie al libero a tempo scaduto di Sperduto).

Subito una prova di forza, dunque, a spianare la strada che porta alla full-immersion di dicembre: una volta affrontato l’esame Cividale, infatti, la Sella giocherà tre partite in otto giorni, una in trasferta a Verona e due in casa, il recupero contro Avellino e il match contro Nardò. Tutti gradini da salire uno alla volta, senza farsi prendere dalla fretta, ma con il coraggio mostrato nelle recenti uscite, tolta Pesaro. Rispetto all’ultimo match giocato al ‘Palas’, la Benedetto ritroverà Berdini, una rotazione importante in più sugli esterni, mentre dovrà ancora fare a meno di capitan Delfino. Ci saranno anche Henderson, che ha smaltito l’influenza dei giorni scorsi, e Sperduto, anche lui in ripresa dopo un acciacco.

Dall’altra parte, Pillastrini avrà tutti a disposizione, con l’unico dubbio legato al lungo Gabriele Miani, alle prese con dei problemi alla schiena, che verrà sciolto soltanto nei pressi della palla a due. Tante le armi a disposizione per le "Eagles", seconda forza della classe con 10 vittorie e 2 sconfitte, a partire dal jolly argentino Lucio Redivo, il migliore dei gialloblù per punti segnati, 18.8 a partita, affiancati a 4.3 assist e 3.3 rimbalzi. Lo segue a ruota Giacomo Dell’Agnello che, dopo le esperienze a Cesena e Bergamo, in Friuli ha trovato la sua dimensione (12.3 punti e 6 rimbalzi). Oltre a Matteo Berti (4+5), c’è tanta attesa anche nel riaccogliere Derrick Marks, co-protagonista della cavalcata 22/23: il 31enne di Chicago ha pian piano ritrovato fiducia e continuità (11.3 punti in 29’ di impiego). Completano il roster il regista Rota, la guardia ex Fortitudo e Ferrara Mastellari, e i giovani Ferrari e Marangon.

Giovanni Poggi