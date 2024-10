"Sella, l’atteggiamento giusto che volevo". Nicolai: "Questo gruppo ci tiene molto"

Buona la prima, come due anni fa, quando Cento batté la Fortitudo all’esordio per poi proseguire spedita verso il secondo posto in stagione regolare. Sarà difficile ripetere quell’annata, ma di certo partire col piede giusto, come la Benedetto ha fatto contro Livorno, rappresenta un’enorme iniezione di fiducia per il gruppo, in vista dell’intenso tour de force come si legge sul calendario. Sorride Di Paolantonio, sorride il presidente Fava e sorride anche il gm, Renato Nicolai: anche per lui, è stato un debutto coi fiocchi. "Ci tenevamo a cominciare bene, è stata una bella domenica – commenta soddisfatto –. Dobbiamo ancora conoscerci e conoscere le nostre avversarie, in un campionato che ha offerto subito delle sorprese e che resta ancora tutto da scoprire. E’ stato importante inaugurarlo così, con una vittoria, anche se l’inizio è stato piuttosto complicato, col senno di poi, però, vedere come i ragazzi hanno reagito e risposto di squadra con carattere allo svantaggio iniziale, ha reso questo successo ancora più soddisfacente. Sarà una stagione lunga e bisognerà andare per grado, anche perché ne mancano ancora 37 di giornate così".

Un percorso da affrontare con umiltà, piedi per terra e capacità di sapersi adattare dentro la gara: così vuole Nicolai e così ha fatto il gruppo domenica. "Sono rimasto impressionato da come la squadra ha seguito le indicazioni del coach, quando ha chiesto loro di cambiare tipologia di difesa, tant’è che dai 27 punti subiti nel solo primo quarto, siamo passati ai 26 dei parziali centrali: questa capacità di adattarsi alle corrette indicazioni di Emanuele è stata una bella sorpresa, anche perché un conto è farlo in allenamento e un altro è riuscirci in partita. Se cambierà la percezione delle avversarie nei nostri confronti? No, siamo appena all’inizio ed è ancora presto perché fuoriescano i valori delle squadre. E’ un campionato pieno di corazzate, di cui almeno 6 dichiaratamente costruite per salire in Serie A, posso dire però che con questo atteggiamento, in panchina e in campo, e con questo pubblico, abbiamo dimostrato che riuscire a vincere a Cento sarà dura, per tutti. Spero di non venire smentito in futuro ma, a prescindere da ciò, questo gruppo ha dimostrato di tenerci".

Domani subito un altro ostacolo, la Forlì di Antimo Martino, sconfitta all’esordio a Cividale. "Faranno di tutto per riscattarsi. Sono una squadra forte e completa, dovremo approcciarli con la stessa grinta e umiltà con cui abbiamo affrontato Livorno dal secondo quarto in poi. L’importante sarà dare il mille per cento, al di là del risultato, poi sarà il campo a parlare".

Giovanni Poggi