"Sella, lavoriamo in prospettiva. Le gare da vincere arriveranno"

Dopo una settimana trascorsa interamente a lavorare in palestra, evento raro in questo avvio di stagione fitto di impegni infrasettimanali, Cento si mette in viaggio direzione Desio, dove domani alle 18 sfiderà Cantù. Brianzoli primi della classe, assieme a Rimini e Rieti, e reduci da una striscia positiva di cinque vittorie consecutive, l’opposto esatto della Benedetto in termini di sconfitte.

Ma la Sella dovrà guardare prima a sè stessa, senza stare a pensare troppo a chi si troverà di fronte, proprio come ha chiesto alla vigilia coach Di Paolantonio. "I ragazzi stanno bene, a parte i soliti acciacchi di routine, stiamo cercando di recuperare tutti per questa sfida – ha commentato l’allenatore biancorosso –. Oggi non ci deve interessare il nostro avversario, ma dobbiamo focalizzarci di più su noi stessi, continuando a lavorare su ciò che è andato o non è andato bene. Dal punto di vista difensivo abbiamo mostrato buone cose, da quello offensivo, invece, contro Torino, abbiamo costruito buoni tiri, ma non siamo riusciti a concretizzarli. Per questo a Desio dovremo essere ancora più bravi: visto e considerato l’alto livello del campionato, ogni volta, vanno prodotte prestazioni di grande spessore".

Ma soltanto domenica sera i biancorossi sapranno se l’intenso lavoro di queste settimane avrà portato i primi frutti. Prima sarà battaglia, 40 minuti di fuoco su uno dei parquet più caldi d’Italia e contro una delle serie candidate alla promozione.

Un anno e mezzo fa, era Coppa Italia, i ragazzi di Mecacci sorpresero tutta Italia eliminando i brianzoli padroni di casa in gara secca e volando così in finale contro Cremona. Una serata storica, con curiosità e protagonisti diversi, ma comunque un bellissimo ricordo da conservare in casa centese.

Una mano domani, ai biancorossi, la potrà dare l’assenza di Tyrus McGee, costretto a star fermo almeno un mese a causa di una lesione al bicipite femorale della gamba destra.

"Il campionato è lunghissimo, il calendario non ci aiuta ma non ci aiuterà nemmeno in futuro, perché ogni volta ci troviamo a competere con squadre molto forti.

Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma allo stesso tempo sappiamo che abbiamo ancora tante occasioni per vincere partite importanti e raggiungere il nostro obiettivo – prosegue Di Paolantonio –. Ribadisco, ciò che stiamo facendo in palestra ci aiuterà a livello individuale e di gruppo, bisogna solo andare avanti con fiducia, consapevoli sia delle difficoltà, che dei nostri mezzi, convinti che il lavoro, la compattezza di squadra e dell’ambiente ci aiuteranno a superare un momento non eccezionale. Non dobbiamo guardare solo al presente, ma al lungo periodo".

