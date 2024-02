Sella, missione compiuta in casa. Prova di squadra per battere Casale

sella cento

79

novipiù monferrato

73

SELLA : Mitchell 15, Mussini 14, Bruttini 9, Delfino 8, Kuuba, Palumbo 11, Bucciol, Toscano 5, Magni, Archie 15, Moreno, Ladurner 2. All. Mecacci

NOVIPIÙ MONFERRATO: Kelly 7, Castellino 4, Martinoni 7, Fantoma 18, Pepper 14, Pianegonda, Boussounka, Fall 4, Calzavara 19. All. Di Bella

Parziali: 16-17, 40-37, 57-56

La Sella Cento vince la seconda partita consecutiva, la quarta nelle ultime 5 contro un’ottima Novipiù Monferrato, finisce 79-73 per i biancorossi grazie ai 15 punti di Archie e Mitchell e un decisivo Palumbo nel finale, non bastano i 19 di Calzavara per i piemontesi.

Una gara non facile per i biancorossi, che inaugurano nel modo migliore la fase a orologio. Il primo time-out della gara lo chiama Mecacci per interrompere un mini-parziale di Casale, che allunga sul +5 con la tripla di Pepper e i due punti d’esperienza di Martinoni, lo scarto diventa di 7 con altri due punti di Pepper poi arriva il primo timbro della partita di Mussini, che segna in ’circus shot’ subendo il fallo, Pepper è caldo e mette la seconda bomba e il primo quarto è un testa a testa (16-17). Il secondo quarto inizia subito con le marce giuste per Cento, che segna con capitan Toscano in back door, i primi due punti di Monferrato sono di Kelly che segna servito da Fantoma, inizia a girare l’attacco della Benedetto che segna dai 6.75 con Archie; la Novipiù lotta in attacco e pareggia a quota 21 con Castellino.

Il rientro di Palumbo si vede sui due lati del campo, in attacco serve Mitchell nell’angolo che mette la tripla, così come fa Delfino e poi due volte Calzavara per il 34-34; Bruttini d’esperienza ne mette due in appoggio, Fantoma segna l’ennesima tripla. Nell’ultimo minuto Palumbo serve due assist al bacio a Mussini prima e Bruttini poi, che chiudono il primo tempo 40-37 per la Sella.

Il terzo periodo parte subito con ritmo intenso grazie alla tripla di Mitchell e i due punti su arresto e tiro di Fantoma, Archie segna due canestri in fila con il jumper a centro area per il +8 biancorosso. Alza i giri in difesa la squadra di Mecacci, che recupera due possessi e vola sul +11, ma i piemontesi non mollano e grazie ai canestri di Kelly e Fantoma tornano a meno uno sulla terza sirena (57-56), sorpassando addirittura all’inizio del quarto periodo.

La Benedetto lotta a rimbalzo offensivo con Delfino (chiuderà a 13 rimbalzi complessivi) e segna da tre punti con Palumbo, in difesa una brutta caduta costringe capitan Toscano ad uscire dal campo per infortunio, si abbassano le percentuali degli ospiti e ne approfitta Bruttini con il semigancio a centro area. La Sella ora sfrutta il momento difficile di Monferrato e si riporta sul +11 con la schiacciata in contropiede di Delfino e la penetrazione di Mitchell, in difesa ci pensa Palumbo a stoppare Fall. L’ennesima spallata alla partita arriva da Archie, Calzavara è l’ultimo ad arrendersi tra i suoi, ma il finale è 79-73 per Cento.