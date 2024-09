Sella ottima per tre tempi. Di Paolantonio: "Bene così"

Secondo appuntamento per la preseason della Sella Cento, alla Baltur Arena arriva la Gemini Mestre, squadra di B Nazionale, e i biancorossi dopo quattro tempi sempre con il punteggio azzerato, si impongono 90-89, perdendo nettamente solo l’ultimo parziale, in cui Di Paolantonio dà più spazio alle riserve.

Oltre a Tamani, alle prese ancora con un piccolo problema alla caviglia, anche Berdini e Tanfoglio sono stati tenuti a riposo.

Cento lascia intravedere un sistema che punta molto sulle spaziature e la creazione di buoni tiri dall’arco, avendo a disposizione una serie di tiratori importanti. Henderson segna dalla lunga e Alessandrini manda a referto Moretti, dimostrando ancora il suo potenziale da passatore. Moretti si fa trovare subito pronto e segna anche con il fallo dopo un’ottima ricezione. Il primo quarto, concluso da un buzzer beater di Ramponi, è pirotecnico e ad alte percentuali (29-25).

Lo staff tecnico mischia i quintetti, consentendo minuti alla coppia Alessandrini-Davis e a Ramponi da playmaker. La Sella manifesta un leggero sbandamento difensivo, prontamente interrotto dal timeout di Di Paolantonio. Alessandrini segna dalla media, dopo un altro assist di Delfino, e Sperduto trova il bersaglio quasi da metacampo allo scadere e permette alla Benedetto di chiudere bene il secondo periodo (26-15).

Il terzo quarto parte con meno lucidità e brillantezza dei primi due, Mestre difende forte, mostrando una fisicità non banale per la B Nazionale. Alessandrini continua a distribuire assist di rara sensibilità, Sperduto è mortifero dall’arco, ma Mestre lotta e, con i ritmi più bassi (21-18 il parziale). Ultimo quarto in cui la Sella schiera i suoi giovani a disposizione, c’è spazio anche per Tommaso Ragazzi e Giorgio Minelli, con Mestre che si impone (14-31). "Abbiamo fatto dei passi avanti – commenta Di Paolantonio – soprattutto dal punto di vista difensivo sulle nostre regole. L’ultimo quarto abbiamo giocato con i ragazzi che ci danno una mano in allenamento. E’ stato un bel test, sono soddisfatto dei primi tre quarti".