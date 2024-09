"Sella, partiamo forte già alla prima con Livorno"

Un fine settimana di pausa, prima di ricominciare e preparare le prime amichevoli. In casa Sella Cento si lavora al completo mettendo nel mirino il prossimo mese, quando tra circa trenta giorni scatterà il campionato di A2. "Stiamo lavorando in sinergia col preparatore atletico – spiega Emanuele Di Paolantontonio – per dosare i carichi di lavoro in quella che è la fase più delicata della preparazione. Sarà fondamentale fare gruppo prima possibile, in campo e fuori".

Ecco, in campo il tecnico abruzzese sa che potrà contare su un gruppo di veterani (Delfino, Benvenuti, Nobile e i due Usa) e su un gruppo che va dai 19 anni di Tanfoglio ai 23 di Alessandrini, e che include anche Berdini, Sperduto e Tamani.

Sarà una Sella a due velocità?

"No, dovrà essere una Sella unica, in grado di capire quando è il momento di spingere con i nostri giovani e quando rallentare sfruttando l’esperienza e il gioco dentro l’area dei nostri veterani. Sono convinto che saranno loro l’esempio per i giovani. E’ una scommessa in cui credo".

Un’altra scommessa può essere Davis. Lo farà spaziare dal ruolo di 3 a quello di 5?

"Potenzialmente sono tutti ruoli che lui è in grado di occupare. Può mettere palla a terra e difendere sulle ali, come ovviamente giocare in post basso".

A parte le stagioni al college, quando era più esplosivo, ha sempre preso circa 6-7 rimbalzi di media. Vi serve una presenza maggiore in area, soprattutto quando scenderà Benvenuti. E’ d’accordo?

"E’ vero, ed è quello che ho già iniziato a chiedergli. Servirà un suo impatto più forte a rimbalzo, soprattutto visto il livello del prossimo campionato".

Fondamentale partire bene, soprattutto in casa e soprattutto contro rivali dirette, e mettere fieno in cascina quando arriveranno incroci di calendario più complicati. Sta già pensando al debutto contro la Libertas Livorno di Banks e soci?

"Ci sto pensando, certo, ma a prescindere da chi affronteremo. Dovremo farci trovare pronti già il 29 settembre, e poi una gara alla volta mantenere quella tensione agonistica".

