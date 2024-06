Sella, presentata la guardia. Cento, la firma di Sperduto: "Ambiente caldo, non vedo l’ora»

Affare fatto, e da ieri anche ufficiale. La Benedetto è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con Alessandro Sperduto, che sarà un giocatore biancorosso fino al 2025.

Alessandro è un classe 2000, formatosi in una delle società più importanti a livello giovanile, ovvero l’EuroBasket Roma. L’ex Rieti e Sant’Antimo ha dimostrato di poter fare la differenza in questa categoria, misurandosi sia come guardia che come ala. Con la Moncada Agrigento, nell’ultima stagione, ha registrato numeri interessanti, con 14 punti di media nella fase a orologio e una percentuale da tre punti di oltre il 40%, durante tutto l’arco della stagione.

Il suo destino centese era in qualche modo già scritto?

I tifosi biancorossi con qualche anno di esperienza in più si ricorderanno piacevolmente di Claudio Vandoni, coach della Benedetto nella stagione ‘91-92, e zio del nuovo acquisto della Sella Cento.

Ecco le prime parole di Alessandro Sperduto, da nuovo giocatore della Benedetto XIV: "Sono felicissimo di poter giocare in una piazza molto importante e con un pubblico così caloroso. Non vedo l’ora di iniziare e di incontrare i tifosi al palazzetto".

In casa biancorossa ora mirino sull’altro esterno che dovrebbe salire dalla panchina e incidere a gara in corso, ovvero l’ex Andrea Costa Gian Marco Drocker.

Giorni di attesa invece, dopo il rinnovo di Lorenzo Benvenuti, per Carlos Delfino e Federico Mussini.

Per l’argentino servirà ancora tempo per limare la distanza tra le parti e trovare un accordo che entrambi sembrano voler trovare, mentre la guardia reggiana ha un’uscita dal contratto entro il 3 luglio che potrebbe farlo vacillare solo davanti a un’offerta di una big del girone. Manca sostanzialmente una settimana a quella data, ed è chiaro che la decisione di Mussini orienterà molte cose in casa biancorossa, a cominciare dalla scelta dell’esterno americano.