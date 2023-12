Sella, regalati un’altra impresa. Con Verona per uno storico bis

Dopo Forlì, c’è Verona: un’altra big sulla strada della Benedetto. Palla a due questa sera alla Baltur Arena (ore 20.30, arbitrano Gagliardi, Martellosio e Puccini) per la sfida contro Ramagli e la Scaligera, retrocessa dalla Serie A e oggi quinta da sola nel girone rosso, a -4 dalla vetta. Vigilia complicata per la Sella, sempre senza Mitchell e con giocatori non al top: la priorità, in questi giorni, è stata recuperare più energie possibili per un’altra sfida sulla carta molto complicata. "In questi pochi giorni a disposizione successivi alla gara di Forlì ci siamo focalizzati sul recupero fisico, sia per le poche rotazioni e sia perché alcuni giocatori, come ho detto nella conferenza post-gara, non sono ancora al 100% – commenta Mecacci alla vigilia –. Motivo per cui, la nostra priorità in questi giorni è stata recuperare energie: non è stato possibile con tutti, però in un turno infrasettimanale bisogna anche fare di necessità virtù. Ci siamo concentrati di più sull’aspetto mentale e sull’atteggiamento, sapendo che all’interno di un campionato ci sono sempre parti di calendario in cui trovi delle squadre in fiducia e in forma, o semplicemente più forti, come nel caso in questo momento di Forlì e Verona". Sei vittorie nelle ultime otto per i veneti, reduci dai trionfi su Cividale (venerdì scorso 80-71) e in casa della Fortitudo.

"Verona è una squadra molto forte, ha avuto alcune battute d’arresto è vero, ma a parte la sconfitta contro di noi ha perso praticamente solo partite con tiri allo scadere: con un pizzico di fortuna in più poteva avere una classifica migliore rispetto a quella che già ha in questo momento. Hanno deciso di cambiare pelle viste le problematiche di Massone, prendendo Bartoli da Cividale, e hanno recuperato Gazzotti, quindi sono un roster che fa della rotazione profonda uno dei propri punti di forza".

In casa Sella, sono invece diversi i problemi. "Bruttini e Toscano sono usciti malconci dalla partita contro Forlì per due colpi al volto, e anche Mussini e Palumbo non sono al meglio, ma credo comunque che riusciremo a farli giocare tutti. Non siamo fortunati in questo momento, ma all’interno di un campionato così lungo, con ancora 20 giornate da disputare ed un settimo posto in coabitazione con Piacenza contro cui giocheremo domenica lo scontro diretto, credo che ogni partita conti, perciò giocheremo per vincere, anche perché battere squadre più accreditate cambia l’assetto della classifica. Contro una difesa come quella di Verona è chiaro che tutti devono dare di più – aggiunge Mecacci, concentrandosi su quelle saranno le chiavi del match –, soprattutto vista l’assenza di un catalizzatore per noi come Mitchell. Dovremo tenere la gara a basso punteggio, altrimenti sulla soglia degli 8085 punti vincerà Verona, avendo loro più frecce al proprio arco. L’obbiettivo sarà giocare una pallacanestro corale, con la giusta dose di energia e grinta".

Giovanni Poggi