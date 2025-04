Sella, sarà testa a testa con la Juvi Cremona. La squadra di Bechi ha 3 gare in casa su 4

Quattro turni ancora tutti da vivere, da decifrare con degli scontri diretti in ballo, e con la convinzione che il traguardo è vicino. Al netto del recupero che si giocherà questa sera tra Rimini e Juvi Cremona in Romagna, la Sella Cento è davanti alla formazione dell’ex Bechi (di quattro lunghezze) e vuole e può conservare questo vantaggio da qui al termine della stagione regolare. Difficile, certo, ma il calendario in questa fase è complesso per tutti, non offre gare contro avversarie già certe del loro destino ed è difficile immaginare ribaltoni diversi da quello che è stato il trend stagionale, per ogni formazione.

Quasi salva Orzinuovi a quota 28 punti, attende solo il conforto della matematica, Cento è a 26, consapevole che manca pochissimo, soprattutto in virtù del cammino delle avversarie, che per sperare da qui alla fine deve essere immacolato, o quasi.

Ma andiamo per gradi: la Benedetto domenica riceve una Udine lanciatissima, in campo ieri sera nel recupero a Milano e con l’obiettivo della promozione diretta a portata di mano. Come dire, una partita quasi proibitiva, servirebbe un’impresa come quella contro Cantù per spuntarla. Poi trasferta a Nardò contro l’ex Mecacci, che gioca per migliorare la propria posizione in vista della griglia playout, trasferta prepasquale a Cividale e chiusura in casa contro Forlì. Insomma, grandi difficoltà in casa, forse un po’ meno fuori, seguendo anche il cammino dei biancorossi nel girone di ritorno. E le rivali? Nel gruppetto a 22 Livorno ha uno 0/2 negli scontri diretti e dovrebbe addirittura sorpassare Cento per sperare, ed è difficile che accada. Lo stesso vale per Nardò, a quota 20 (ieri sera ha giocato il recuperò con Cantù) che dovrebbe vincere lo scontro diretto e fare praticamente un filotto da qui alla fine.

Vigevano ha la differenza canestri positiva con i biancorossi, ma anche un calendario difficile da qui alla fine: va a Rimini, Brindisi e Cantù e in casa avrà Verona, per cui farà molta fatica a rimontare quattro punti a Davis e compagni. Ecco perchè, al netto ripetiamo del recupero di stasera, l’ostacolo vero in ottica di rischio playout per la Benedetto resta la Juvi Cremona, che ha la differenza canestri a favore e due partite di fila in casa (con Pesaro e Livorno) da azzannare. All’ultima riceverà Avellino e in mezzo andrà a Rieti. Insomma, il duello è aperto e la Sella non deve mollare.

Mauro Paterlini