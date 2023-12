"Sella, sei stata troppo arrendevole. Senza un Usa serve più energia"

Già sarebbe stata difficile al completo, se poi manca anche tutto il resto, allora anche solo pensare di vincere a Forlì, parquet dal quale ancora nessuno è uscito con i due punti in tasca, sarebbe stato alquanto complicato. Benedetto mai in partita, se non nei primissimi minuti, e romagnoli mai in affanno, per una serata da cancellare al più presto. Ma più che la sconfitta in sé, che ci sta tutta, contro un avversario attrezzato per arrivare fino in fondo e in un buon momento di forma (senza tenere conto delle condizioni precarie con cui la Sella si è presentata a questa trasferta), è stato il modo in cui Cento ha perso la sua settima partita in campionato, che coach Mecacci non ha gradito.

"C’è stata troppa differenza di energia tra noi e loro, e questo non lo posso accettare – ha commentato nel post-gara il tecnico biancorosso –. È vero, anche con Mitchell, sarebbe stata dura lo stesso, contro una squadra con forte e con grande fiducia nei propri mezzi, inoltre, e non è un alibi, alcuni dei nostri giocatori sono reduci da diversi problemi fisici. Però, non era questo il piglio con cui avremmo dovuto affrontare questa partita. Mi auguro che mercoledì, contro Verona, i ragazzi entrino in campo con una faccia diversa: sono sicuro che lo faranno, anche perché sono i primi ad essere dispiaciuti per la prestazione".

Questo l’auspicio di Mecacci, e del pubblico centese, in vista di quella che sarà un’altra sfida ad elevato quoziente di difficoltà, contro un’avversaria in grado la scorsa settimana di espugnare per la prima volta il Paladozza. "I tifosi penso comprendano il momento che stiamo vivendo. Adesso siamo questi, non serve pensare a quando potrà tornare Mitchell, ma trovare le risorse al nostro interno per provare a fare un’impresa, entrando in campo col giusto atteggiamento". CENTO IN CAMPO PER GAIA E BARBARA.

"Gaia Guidoboni ha 20 anni e sta affrontando la sua seconda battaglia contro il medulloblastoma, un tumore maligno del sistema nervoso centrale, affiancata da sua madre Barbara e dall’Associazione Valentina ODV, che si impegna per sostenere sia le persone affette da gravi malattie che le strutture ospedaliere che le curano – scrive il club sui propri profili social –. Ora anche noi tutti, tifosi della Benedetto, semplici appassionati e cittadini di Cento possiamo aiutare Gaia e Barbara ad affrontare la lotta contro la malattia con un gesto concreto: basta una donazione diretta all’IBAN IT35U0538723400000003251297, intestato a Gaia Guidoboni con causale ‘DONAZIONE VOLONTARIA’ per dare un contributo alla vita quotidiana di due persone che rappresentano l’esempio perfetto di persone Determinate Non Arrendevoli".

Giovanni Poggi