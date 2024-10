Sella, serve di più da Henderson. La guardia Usa deve accendersi

Primo inciampo per la Sella a Forlì e un passo indietro rispetto al match vinto domenica scorsa all’esordio contro Livorno. Niente di drammatico, ma una lezione che dovrà servire per il futuro, già a partire da questo weekend quando alla Baltur Arena arriverà Orzinuovi.

Biancorossi quasi mai in partita in Romagna, se non nei primi 5-6 minuti, dove è arrivato anche il primo e unico vantaggio del match (11-9), presto cancellato dai canestri di Parravicini, Del Chiaro e Magro, a confezionare un break di 12-2 già sufficiente per indirizzare in modo definitivo la gara.

Uno scarto che è rimasto infatti quasi immacolato fino al rientro dall’intervallo, momento in cui la squadra di Martino è scappata sempre più lontano (+20, 46-26), addomesticando poi un finale di partita diventato pericoloso per via delle fiammate di un Davis in gran spolvero che aveva riavvicinato la Benedetto fino al -8. Questi i frame principali della gara, non indimenticabili per Cento, e lo stesso va detto dei numeri e delle percentuali, citati anche da coach Di Paolantonio nel post-partita: più palle perse che assist (16 a 9), il 10/19 ai liberi (53%) e i 12 rimbalzi in attacco concessi a Pascolo e compagni, troppi se si vuole quanto meno provare a tenere testa ad un’avversaria che a nomi è inferiore a pochi in tutta la lega.

Poi ci sono i singoli da prendere in esame. Se Davis ha confermato le buone impressioni lasciate nel successo contro la Libertas, risultando il migliore della sfida del PalaGalassi (16 punti, 6 rimbalzi e una stoppata in 32’), Henderson ha fatto lo stesso ma in negativo, faticando a prendere le misure su entrambi i lati del campo e mettendo a referto soltanto 6 punti in 23 minuti, con due palle perse e un rivedibile 3/9 al tiro, compreso lo 0/4 dalla lunga distanza, dopo i 9 punti nel debutto non certo scintillante contro Livorno. Scontato dire che già domenica occorreranno segnali importanti e di ripresa da parte sua, vista l’importanza stessa della posta in paio e visto che di fronte la Sella si troverà una coppia di americani solida e già affiatata, gli esperti Jarvis Williams e Gabe Devoe (31 punti per lui all’esordio con Cantù) (assieme a un gruppo italiano esperto e di qualità, con gente del calibro di Vencato, Guariglia, Pepe e non solo), e regali non saranno ammessi.

Adesso, qualche ora per ricaricare le energie e poi testa che andrà inevitabilmente proiettata verso Orzinuovi, che si presenterà carica a mille a Cento dopo il debutto da sogno con Cantù e, soprattutto, più fresca e riposata rispetto ai biancorossi, non essendo scesa in campo mercoledì a causa del rinvio del match al PalaDozza contro la Fortitudo, che verrà recuperato la settimana prossima. E anche le energie potrebbero essere un fattore fondamentale in questa fase.

Giovanni Poggi