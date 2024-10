Sella, serve qualcosa in più. E una svolta da Henderson

Avanti con fiducia, consapevoli che Orzinuovi è stata un’occasione persa e che i momenti difficili sarebbero arrivati. Ma al tempo stesso consapevoli che prima degli scontri diretti più alla portata (alla decima giornata sarà di scena a Cento l’Assigeco Piacenza), almeno un paio di vittorie andranno centrate, per non precipitare troppo in basso in classifica. In casa Sella Cento in questi giorni lo stato d’animo è combattuto: certo, le ultime sconfitte fanno male anche se arrivate contro rivali sulla carta più attrezzate, ma è vero anche che se Vigevano e Avellino sono state capaci di espugnare Pesaro e Brindisi nelle settimane precedenti, anche gli uomini di Di Paolantonio da qui alla fine dovranno cercare di pescare qualche jolly.

Il prossimo esame, mercoledì sera sul parquet della Fortitudo (che ieri sera si è imposta a Cremona 70-79) non sembra cadere nel momento migliore, perchè gli strascichi post rissa di Udine potrebbero avere conseguenze serie: si parla di un turno per Sperduto e Ikangi, commutabile in una multa, e di due turni a Johnson e Nobile, e in questo caso un ricorso accettato porterebbe al massimo alla riduzione a un turno, permettendo così alla Sella di avere l’esterno friulano domenica prossima in casa contro Torino, ma non appunto al PalaDozza. Accadrà così? Lo sapremo oggi, ma la sensazione anche in società è questa, e certo presentarsi a Bologna con una rotazione in meno nei piccoli non è esattamente la condizione ideale per tentare un colpaccio. Poi c’è la questione Henderson: ad oggi l’ex Verona e Latina non è in discussione, ma certo l’attenzione è massima su di lui, perchè al Pala Carnera si è toccato il fondo e Cento non può avere zero punti da un Usa, altrimenti non può essere competitiva con nessuno in questo campionato. Sette punti di media, il 25% da 3 punti complessivo e una sola partita in doppia cifra in quattro giornate sono un ruolino di marcia molto preoccupante, che l’americano deve invertire in fretta.

m. p.