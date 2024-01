Sella, stavolta l’hai fatta grossa. Persa partita e differenza canestri

sella cento

78

riviera rimini

89

SELLA : Palumbo 13 (2/5, 2/3), Mitchell 11 (5/8, 0/5), Toscano 6 (3/4, 0/1), Archie 9 (1/4, 2/3), Bruttini 11 (2/3), Delfino 7 (3/7, 0/6), Mussini 13 (2/2, 3/7), Moreno 8 (0/1, 2/4), Ladurner, Magni ne, Bucciol ne, Kuuba ne. All.: Mecacci.

RIMINI: Grande 8 (1/6, 2/5), Marks 19 (5/10, 1/4), Anumba 5 (2/4, 0/1), Johnson 16 (7/8, 0/3), Simioni 8 (1/2, 2/2), Tomassini 8 (1/1, 1/4), Tassinari 14 (2/3, 3/9), Masciadri 11 (1/1, 3/6), Scarponi, Abba ne. All.: Dell’Agnello.

Arbitri: Boscolo, Almerigogna, Calella. Parziali: 21-15, 37-45, 60-61.

Note: tiri liberi Cento 15/20, Rimini 13/18. Rimbalzi Cento 35 (Bruttini 7), Rimini 38 (Marks 8). Assist Cento 9 (Moreno 5), Rimini 17 (Marks e Grande 4).

È un ko che fa male, quello della Banca Sella nella partita con Rimini. un 78-89 che significa aggancio di Rbr all’ottavo posto e ribaltamento del margine dopo il +5 dell’andata. Un match sempre a inseguire, con qualche guizzo, alcuni break che fanno ben sperare ma un quarto periodo in cui la difesa si scioglie di fronte alla sorprendente panchina ospite, che ha avuto tantissimo da Tassinari e Masciadri. Tensioni dall’inizio alla fine ed espulsione per coach Mecacci dopo il secondo tecnico, arrivato a spiccioli dalla sirena, su un canestro di Tomassini giudicato buono, in continuità col fallo. Anziché due liberi, quattro punti e discordo sulla differenza canestri chiuso a doppia mandata. All’inizio è botta e risposta e quando sale di tono Palumbo ecco che arriva anche il 12-9. Rbr però tira con buone percentuali dalla lunga distanza e vola sul 15-25 prima del nuovo ritorno dei padroni di casa in chiusura di periodo (21-25). Nel secondo quarto la Banca Sella trova modo di raccogliere qualcosa dalla lunetta, ma non trova la consueta continuità in attacco e Rimini rimane a galleggiare con un paio di possessi abbondanti di vantaggio, confermati dal 37-45 dell’intervallo.

Nel terzo quarto sale la tensione e si comincia coi saliscendi. Rbr vola sul 40-51 con Anumba, ma ecco che si accende Mussini (due triple) e tutta la squadra ritrova le percentuali perdute. Il break è di quelli devastanti, con l’ex Moreno a infilare anche la tripla del sorpasso, quella del 56-54. Si viaggia poi in equilibrio (60-61 al 30’) fino a che, nel quarto parziale, ecco che la panchina di Rimini spacca la partita in due. Due triple di Masciadri e una di Tassinari lanciano gli ospiti sul +9, quella di Grande da otto metri vale il 70-82 a due minuti dal gong. La partita sembra andata e anche la differenza canestri pare compromessa. Ma un’altra sgasata di Mussini riporta lì una Cento mai doma. A 30’’ dalla sirena è 78-83, poi ecco la giocata di Tomassini che produce il canestro, il secondo tecnico a coach Mecacci e quattro punti complessivi. Game over, finisce 78-89.

Loriano Zannoni