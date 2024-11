Sella, stoppa la sorpresa Cividale. Di Paolantonio: "Cogliere l’occasione"

Dodici giorni dopo l’ultima apparizione con sconfitta a Pesaro, la Sella torna in campo: questa sera a Cento, nell’anticipo della 14°giornata, arriva Cividale (palla a due ore 20.45, diretta Raisport). E la Baltur Arena risponde presente, al gran completo, colorando le gradinate di biancorosso per il succoso e intrigante appuntamento contro la seconda della classe. Esauriti Settore Zimmer e Gradinata Nord, e con la Gradinata Ghelfi che, nella serata di ieri, era ad un passo dal sold-out. Ora toccherà ai protagonisti sul parquet, far rivivere al pubblico della Sella serate dallo stesso sapore di quelle recenti con Cremona e Piacenza, difendendo il fortino centese che anche stavolta ribollirà d’entusiasmo nella Benedetto Sport Night, l’iniziativa che ha coinvolto centinaia di giovani iscritti alle società sportive del territorio.

Per questo, ma anche per la classifica, Di Paolantonio e i suoi ragazzi ci terranno a far bene, nonostante i soliti problemi legati alle assenze. "Negli ultimi dieci giorni abbiamo affrontato una situazione di relativa emergenza, con giocatori fuori o in fase di recupero da precedenti infortuni, e passando per alcuni acciacchi e influenze varie – ha detto il coach alla vigilia, ricalcando in settimana le parole di Nicolai, che ha confermato il rientro di Berdini, ma anche l’assenza di capitan Delfino (out dalla gara con Cantù del 27 ottobre) –. Non è stato facile rimanere competitivi in allenamento con così tante defezioni, ma per fortuna c’è stata la pausa, che ci ha permesso di lavorare per più tempo e di farci trovare pronti a questa sfida".

Gli otto punti della Sella, contro i 20 della squadra di Pillastrini, ferma nello scorso weekend come la Benedetto e prima reduce da 8 vittorie consecutive (ultimo stop a Verona il 13 ottobre). "Servirà il meglio di noi stessi, l’avversario si presenta da solo, con 8 vittorie consecutive e il secondo posto in classifica. Sono una squadra costruita su un nucleo molto forte e consolidato negli anni, allenata benissimo da uno dei migliori coach della categoria. In questo momento Cividale è una realtà importante della Serie A2, come tutte le avversarie affrontate fin qui in casa nostra. Proveremo a metterli in difficoltà e, se si presenterà l’occasione, di farci trovare pronti per coglierla".

Nelle "Eagles", che cercano il loro primo successo di sempre contro Cento (bilancio ad oggi di 0-4), da valutare le condizioni del lungo Gabriele Miani per problemi alla schiena.

Giovanni Poggi