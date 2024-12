Sella, tiene banco il nodo mercato. Ma prima incombe il tabù trasferta

Tra mercato e campionato, la Sella cerca intanto di ritrovare concentrazione e solidità negli allenamenti, lavorando per lasciarsi alle spalle due brutte settimane, coincise con le sconfitte con Pesaro e Cividale, intervallate da infortuni, acciacchi vari e influenze di stagione. Intanto, l’ultimo bollettino ha detto che a Verona, dove domani sera la Benedetto scenderà in campo alle 20 in uno degli anticipi della 15°giornata, Di Paolantonio avrà a disposizione Nicola Berdini, uscito nel finale del match di venerdì scorso a causa di una botta rimediata ad un dito del piede: gli esami effettuati nei giorni seguenti hanno escluso fratture e in settimana, l’ex Cantù, è tornato gradualmente in gruppo. E ci sarà anche Alessandro Sperduto che, come il compagno di reparto, era uscito malconcio dalla gara con Cividale dopo la rovinosa caduta sotto canestro, ma che fortunatamente non gli ha lasciato gravi conseguenze.

Nessuna novità invece sul fronte Delfino, ancora alle prese con il prolungato problema al ginocchio e in attesa di riprendere ad allenarsi a pieno ritmo. Una Cento incerottata dunque, come tante altre volte è già capitato in stagione, prepara le valige per la settima trasferta stagionale, desiderosa di trovare i primi due punti lontano dalla Baltur Arena dopo 6 partite a bocca asciutta. Ad oggi, infatti, i biancorossi sono l’unica squadra di tutte le 20 di A2 a non essere ancora riuscita a conquistare vittorie fuori casa: per trovare l’ultimo "hurrà" esterno bisogna riavvolgere il nastro fino al 5 giugno scorso (6 mesi fa), quando la band dell’allora Matteo Mecacci sbancò il PalaTiziano battendo nella ‘fase salvezza’ la Luiss Roma (73-69). Un digiuno che sarebbe importante riuscire ad interrompere non solo per il morale, ma anche e soprattutto per la classifica, dove la Sella è penultima – pari a Vigevano, Livorno e Nardò – a +4 sul fanalino di coda Piacenza. Per farlo occorrerà però la partita perfetta, contro la sesta forza del campionato, nonché una delle squadre più forti della lega. Non solo campo, come detto, ma anche il mercato sta tenendo banco in queste ore.

In entrata, il nome più caldo resta quello dell’esterno Gabe Devoe, liberato nei giorni scorsi da Orzinuovi (dove stava viaggiando a 15 punti di media), che si è coperta subito firmando Jazz Johnson, uscito da Rieti. Un’operazione che si potrà chiudere soltanto una volta lasciato libero uno dei due slot riservati ai giocatori americani: al momento, l’indiziato numero uno per salutare Cento è Henderson, il cui rendimento è ampiamente sotto la sufficienza. In uscita, pare anche essere il lungo George Tamani: su di lui c’è il forte interesse di Sant’Antimo (Serie B).

Giovanni Poggi