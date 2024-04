Sella, trasferta a rischio: "Rieti molto solida"

Un’altra laziale lungo il cammino della Benedetto, che domani alle 18 torna in campo a Rieti. Accettata dalla Fip la commutazione in sanzione pecuniaria della squalifica del campo imposta al club reatino dopo i fatti di domenica scorsa in casa della San Giobbe Chiusi, si giocherà regolarmente al PalaSojourner, casa della Real Sebastiani di Alessandro Rossi, quarta nel girone verde con 18 vittorie e 11 sconfitte, e a -4 dal duo Torino-Cantù. Con 5 successi nelle ultime 6 uscite gli amaranto-celesti sono oggi una delle squadre più in forma di tutta la A2.

"Rieti è una squadra solida – commenta alla vigilia Mecacci – che mette tanta energia. Ci aspetta una partita difficile, soprattutto in un campo storicamente ostico come il PalaSojourner, dove loro quest’anno hanno perso pochissimo. Sono profondi, esperti e stanno facendo un campionato davvero di alto livello, pur essendo una neopromossa a tutti gli effetti. La prima cosa da fare sarà pareggiare la loro fisicità".

Chiede questo ai suoi il tecnico biancorosso, che si augura di ritrovare la Cento vista nelle recenti settimane, eccetto la versione mostrata sette giorni fa contro Latina: più che un semplice incidente di percorso, ma un preoccupante calo proprio nel momento in cui sarebbe stato importante dare un’altra scossa alla classifica e un segnale alle tante dirette concorrenti in vista del rush finale. Certo, le precarie condizioni fisiche del gruppo non aiutano, ma in vista del doppio turno ravvicinato (mercoledì alla Baltur Arena arriverà la corazzata Trapani, ore 20.30) è necessario farsi trovare pronti. Dall’infermeria, nessuna novità: Mussini non recupera e salterà anche questa trasferta. Mentre Musso, arrivato nelle ore che hanno preceduto il match con Latina e mandato in campo con un tesseramento "lampo", ha potuto svolgere un’intera settimana di lavoro coi suoi nuovi compagni. "Federico non ha ancora recuperato e non c’è nessuna possibilità di vederlo in campo. L’ambientamento di Bernardo invece procede, sta imparando a conoscere i compagni e ci auguriamo che possa avere un inserimento ancora maggiore, soprattutto perché la prossima settimana ci sarà il turno infrasettimanale e il tempo per allenarsi sarà veramente poco".

Giovanni Poggi