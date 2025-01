Sella, trasferta ad alto rischio a casa Gentile

Comincia dal PalaLido il 2025 della Benedetto, che questa sera alle 18 sfida l’Urania Milano (arbitri Pazzaglia, Cassinadri e Barbieri). Vittoria cercasi dopo 6 stop nelle ultime 7 gare e una classifica che inizia a farsi sempre più pericolosa, soprattutto dopo il ko casalingo nello scontro diretto con Vigevano, domenica scorsa uscita vittoriosa e rigenerata dalla trasferta della Baltur Arena dopo 7 sconfitte consecutive. Avversari di tutt’altra portata, quest’oggi, i Wildcats lombardi, quinti ma in ottima compagnia, con Forlì, Rieti e Verona, dopo aver accarezzato a lungo i vertici della Serie A2 grazie ad un inizio sorprendente e scoppiettante fatto di 9 successi nelle prime 12 partite, mandando al tappeto tra le altre Fortitudo, Verona, Pesaro, Brindisi e Cividale. Poi qualche passaggio a vuoto, un piccolo accenno di crisi ad inizio dicembre, e un’altra infilata di vittorie sotto Natale a riportare una serenità in parte spezzata dallo scivolone di sette giorni fa a Livorno. In casa, inoltre, i meneghini hanno offerto il meglio del loro repertorio: 7-2 il record all’attivo dei rossoblù, messi sotto soltanto da Forlì (con un canestro dopo la sirena finale di Pollone, ma convalidato dagli arbitri) e Rieti. Quasi l’opposto del rendimento esterno dei biancorossi, che parla di 0 vinte e 8 perse in stagione regolare, con l’ultimo acuto datato 5 giugno scorso nella capitale contro la Luiss, nella poule-salvezza. Un tabù che andrà sfatato a tutti i costi, nonostante le prolungate assenze di Delfino e Sperduto, il cui rientro resta incerto e, ad oggi, impronosticabile. Lì avrà invece tutti a disposizione il giovane coach Marco Cardani, scommessa estiva del gm Biganzoli e del presidente Cremascoli (fin qui vinta), scelto dopo le esperienze a Capo d’Orlando, Casale Monferrato, Bernareggio e Livorno sponda PL.

C’è lui al timone di un gruppo esperto e di grande talento, basta infatti leggere il nome presente in cima alla lista dei realizzatori dell’Urania (Alessandro Gentile), per intuire che sarà una sfida da prendere con le pinze quella odierna. Sono 19.2 i punti segnati in media dal 32enne ex azzurro (il terzo migliore della lega), arrivato dopo l’annata chiusa con la salvezza a Scafati, seguita alla mezza stagione di Udine dove già aveva incrociato da avversario Cento. Da tenere monitorato anche l’ex Mantova Giddy Potts (11.6 e 4.3 rimbalzi), oltre al regista Amato (10.6 e 6 assist). In doppia cifra anche il lungo Udanoh (10 + 9 rimbalzi), tornato in Italia dopo un triennio vissuto tra Francia e Germania.

Giovanni Poggi