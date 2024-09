Sella troppo incompleta. Con Udine non c’è storia

Amichevole friulana senza storia per la Sella Cento, che a Spilimbergo si arrende nettamente all’Apu Udine, come racconta l’86-52 finale. Una partita che già in condizioni normali sarebbe stata in salita, e che è diventata un Everest da scalare per i biancorossi, presentatisi sul parquet senza gli acciaccati Davis e Delfino.

A questo punto, il match è diventata una passerella per Udine e un allenamento ufficiale per i ragazzi di Di Paolantonio.

PalaFavorita gremito (capienza sold out, quindi 350 presenti), con Stefanelli che apre il fuoco con le prime due triple consecutive del match (10-2 dopo 2’20”), ma Cento reagisce con una bomba di Berdini e accorcia le distanze (13-11 al 5’).

Sono ancora Stefanelli e l’ex Bruttini a scavare il primo solco dopo dieci minuti (23-14).

Inizia il secondo quarto e il potenziale udinese viene fuori in tutto il suo fragore, con le triple in successione di Alibegovic (2) e Caroti. L’ex Nobile prova a rispondere da par suo, ma al 14’ il punteggio dice 37-21 per i padroni di casa.

Botta e risposta tra Benvenuti e l’altro ex, Ikangi, e all’intervallo l’Apu è in controllo sul 48-29.

Il gap è scavato, le assenze non danno alcuna chance ai biancorossi, che però nella ripresa fanno esperimenti e cercano onorevolmente di non affondare.

E’ dura però, con questo Alibegovic (70-45 al 23’), e le triple consecutive di Hickey, Ikangi e Ambrosin confezionano l’81-47 al 36’. La gara è ai titoli di coda, Bruttini e Da Ros confezionano l’86-52 finale.

Cento tornerà in campo sabato al Flaminio di Rimini per l’ultima amichevole di questo precampionato, sperando di proporre una squadra più simile a quella che inizierà il campionato domenica 29 settembre contro Livorno.