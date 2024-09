Sella, un altro passo avanti. Con Rimini è testa a testa

Buon test per la Sella Cento, che nell’amichevole di ieri contro Rimini si è imposta di misura, 68-67, sul suo campo. A prescindere dalle tante assenze, alcune decisamente di peso (per i romagnoli Marini, Anumba, Bedetti e l’americano Robinson, mentre Cento ha lasciato ancora a riposo precauzionale Tanfoglio, Berdini, Tamani e Moretti), è stata una tappa ulteriore di crescita per i biancorossi. Mani calde subito da una parte e dall’altra, con Grande e Davis che segnano subito da tre, poi segue la tripla di Masciadri e un bel 1 vs 1 di Benvenuti, concluso al ferro con una schiacciata. La partita vive di un’intensità non da amichevole, le squadre difendono forte ed è difficile trovare canestri banali. Entra anche Minelli e Sperduto lo manda a segnare con un no look strepitoso (22-20 alla prima sirena).

Nel secondo quarto, Sperduto continua a dimostrarsi un giocatore in grado di cambiare i ritmi, subentrando dalla panchina, mentre Henderson dimostra anche tutto il suo potenziale difensivo, prima difendendo alla grande contro Justin Johnson spalle a canestro e poi intercettando un passaggio per mandare Davis a segnare indisturbato. L’ex di turno Tomassini segna un paio di canestri dei suoi e Rimini diminuisce lo svantaggio. Davis fa impazzire la difesa di Rimini e conclude un primo tempo di alto livello in attacco (27-24 alla seconda sirena). Nel terzo e ultimo quarto, lo staff tecnico riparte col quintetto titolare. Delfino segna un jumper con il fallo, poi Henderson conclude schiacciando al ferro, dopo una bellissima azione. Rimini conduce il punteggio nell’ultimo quarto, imponendosi 19-23. "Con 4 assenze per parte, abbiamo deciso insieme di giocare un quarto in meno – spiega coach Di Paolantonio –. Abbiamo fatto le nostre cose, provando a mantenere il più possibile tutti nel proprio ruolo e siamo andati bene, nell’ultimo quarto siamo calati leggermente, ma va bene così".