"Sella, un passo avanti verso il traguardo": "E ogni tanto un po’ di fortuna non guasta"

A Brindisi Devoe, ad Avellino Davis. Così, come al PalaPentassuglia, la Sella è tornata corsara dal Pala Del Mauro, con i liberi della vittoria in tasca segnati dal suo lungo americano, in anticipo di 10 secondi dal tap-in sbagliato dal biancoverde Nikolic, per un finale col brivido, ma per questo ancor più gustoso. E soprattutto importante, importantissimo, per una classifica che continua a muoversi in zona salvezza, ma nel segno dell’equilibrio, che resta immutato. Il tutto per due punti che, come contro Brindisi, valgono doppio, e che oggigiorno confermano la Benedetto come squadra da trasferta (cinque vinte nelle ultime sei).

"Sono due punti in meno da dover fare per salvarci, questo è il nostro grande obbiettivo – così fa il suo esordio in sala stampa nel post-gara Emanuele di Paolantonio –. Siamo a cinque successi esterni nel girone di ritorno ed è ovvio che siamo molto contenti, soprattutto per averlo ottenuto qui, contro una squadra che a mio avviso sta facendo un campionato superlativo. E ne approfitto per fare i complimenti ad Avellino, che se avesse vinto non avrebbe rubato nulla, però, ogni tanto, un po’ di sana fortuna è girata anche dalla nostra parte".

Fortuna o meno, se c’è una cosa che balza all’occhio dopo le ultime vittorie, è la gestione dei finali, non sempre impeccabile da parte dei biancorossi, ma quando e finchè si vince, tendenzialmente, si ha sempre ragione. "Ci verrà ripetuto che non sappiamo gestire i vantaggi, ma la pallacanestro è così, e quindi sono molto contento di non riuscire a gestire i vantaggi e di vincere sempre in trasferta di un punto, come è successo nelle ultime due partite esterne. Per cui, avanti così". Poi, sono soltanto parole al miele per il gruppo, arricchito dal ritorno di Sperduto, dopo essere stato tre mesi e mezzo fermo per infortunio: per lui, la festa è doppia. "Questi ragazzi non mollano mai, dal 19 agosto. Siamo partiti con una vittoria in casa con Livorno e poi abbiamo perso 7 partite in fila, un colpo che poteva fare male, così come i tanti infortuni. E invece no, perché questo è un gruppo che ci tiene davvero e l’ha dimostrato anche stavolta, reagendo con la faccia giusta".

Ora un’altra trasferta, domenica prossima a Livorno, per alimentare la striscia positiva lontano dalla Baltur Arena e togliersi un’altra bella soddisfazione. "Continuiamo a lavorare, con grande voglia e concentrazione come già stiamo facendo, anche in campo, con sole cinque palle perse di squadra e con un 14/21 da tre punti, due dati veramente importanti. Abbiamo fatto un notevole passo verso il traguardo".

Giovanni Poggi