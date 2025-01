Sella, un poker per sognare ancora. Rieti con l’ex Piunti sulla sua strada

Dopo Piacenza, Verona e Torino, ecco Rieti, questa sera alla Baltur Arena (palla a due alle 20.30, arbitri Miniati, D’Amato e Rezzoagli), per la quarta sfida in due settimane come da programma in Serie A2. E dopo tre esami superati a pieni voti, arricchiti dalla lode arrivata dopo l’exploit nel capoluogo piemontese contro la squadra di Matteo Boniciolli (88-71 al termine di 40 minuti in pieno controllo), la Sella sogna il poker, davanti ai suoi tifosi. Sarà una sfida, come si dice in questi casi, bella da vincere, visto che la Sebastiani, come tante altre squadre, è partita con mire di promozione diretta e si presenta all’ombra del Guercino forte di due successi da leccarsi i baffi: il primo 10 giorni fa a Desio contro Cantù e il secondo sabato sera al PalaSojourner contro la mina vagante Cividale, piegata dai 31 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, dell’esterno americano Harris, arrivato in corso d’opera dopo la breve esperienza al piano di sopra con la maglia di Varese. Ma Rieti non è solo talento e punti in attacco, ma anche difesa solida e organizzata: una squadra completa e profonda, per un match da prendere con le pinze.

"Rieti fa sicuramente della difesa il suo punto forte, infatti è la seconda migliore del campionato – dice l’assistente di coach Di Paolantonio, Giovanni Piastra –. La loro grande aggressività sulla palla e la fisicità di Spencer renderanno difficile ogni possesso e soprattutto le conclusioni al ferro. Sarà fondamentale riuscire a giocare in transizione e gestire i possessi a metà campo in maniera intelligente, provando a mantenere un buon flusso e condividendo la palla, evitando gli isolamenti".

Queste alcune delle contromisure che Cento adotterà contro la quinta forza del campionato, facendo particolare attenzione ai leader dei laziali. "Offensivamente Monaldi, veterano di questo campionato, ed Harris, sono i terminali offensivi sui quali bisognerà prestare massima attenzione, soprattutto nelle situazioni in campo aperto e di pick and roll. Ma lo stesso dovremo fare anche con Sarto, memori della partita d’andata. Sono completi, in ogni reparto". Ma con tre vittorie pesanti sulle spalle, la Benedetto ha tutte le capacità per provare a dire la sua, sorretta dal suo pubblico. "Affronteremo questa partita a testa alta, convinti di potercela giocare e sapendo che sarà una battaglia dal primo minuto. Dovremo rimanere concentrati sugli obiettivi che ci siamo dati, senza farci prendere dall’ansia. La chiave? Pareggiare la loro energia e fisicità, approcciando il match come fatto a Torino, per poi dettare noi i ritmi, aggredendo la partita". Sempre ai box Sperduto e Tamani. Rieti, invece, dovrà fare a meno di Lupusor. Gara da ex per Giorgio Piunti, tra i protagonisti della promozione in A2 di Cento al termine dell’annata 17/18.

Giovanni Poggi