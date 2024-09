Sella, un test per crescere. C’è Forlì nel quadrangolare

Per la Sella Cento saranno due giorni intensissimi, nei quali i biancorossi di coach Di Paolantonio si misureranno con tre formazioni pari categoria nel torneo quadrangolare Modena Cup, che si terrà oggi e domani al Pala Madiba.

La Benedetto se la vedrà alle 18 nella prima semifinale contro l’Unieuro Forlì, un test importante contro una squadra sulla carta superiore, accreditata per stare al vertice; in serata, alle 20, l’incrocio tra Rivierabanca Rimini e Ferraroni Juvi Cremona, da cui uscirà la seconda finalista. Nella giornata di domani, le due finali: quella per il terzo/quarto posto alle 18, e la finalissima alle 20.

La Sella ha annunciato pochi giorni fa di aver aggregato al gruppo per queste ultime settimane di preseason l’esterno classe 1995 Nicolò Basile, originario di Altamura, con esperienze a Pesaro, Rieti ed Avellino per citarne alcune, che parteciperà agli allenamenti e alle amichevoli per permettere appunto allo staff tecnico più possibilità di rotazione in settimana.

Dopo i buoni segnali nei test con Ferrara, Mestre e Rimini, la Benedetto è attesa in questi due giorni da ulteriori conferme nell’avvicinamento al campionato.

