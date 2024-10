Sella, un viaggio in salita: "Correggiamo i dettagli"

Sella di nuovo in viaggio, questa volta verso Udine, per la quarta giornata di campionato in programma domani sera al PalaCarnera (ore 20.30). Saldo negativo a livello di vittorie e sconfitte, anche se l’ultima, arrivata in volata contro Orzinuovi, ha lasciato comunque alcune note positive, che la Benedetto dovrà portarsi dietro anche in questa trasferta, la seconda sulla carta proibitiva dopo quella di mercoledì scorso a Forlì. Un tour de force che si chiuderà domani sera, per poi tornare in campo domenica 20 in casa contro Torino, lavorando con un po’ più di calma e gestendo accuratamente le energie. Di Paolantonio è comunque soddisfatto di come i suoi stanno affrontando le prime settimane della nuova stagione. "Ci stiamo allenando bene, in un bel clima. Qualche acciacco di routine c’è stato, ma assolutamente gestibile. Domani affronteremo una squadra ben allenata e che gioca un’ottima pallacanestro, fatta di aggressività e intensità su entrambe le metà campo. Abbiamo già avuto modo di vedere, nostro malgrado, le loro qualità nell’amichevole di Spilimbergo a metà settembre (persa 86-52, ma senza Davis e Delfino, ndr), dove al netto delle assenze abbiamo preso una bella batosta. Speriamo di aver imparato qualcosa da quella partita, così come da quella persa domenica con Orzinuovi, che con qualche accortezza in più avremmo potuto fare nostra. Ma tutto questo fa parte del percorso di crescita – prosegue il coach –, i ragazzi lo sanno e sono assolutamente sul pezzo, attenti nel cercare di correggere quei dettagli che poi fanno la differenza". Tiene alto il morale del gruppo Di Paolantonio, che intravede nei suoi ampi margini di miglioramento. "Ci stiamo allenando tanto su questi aspetti. L’unica via che conosco per crescere è quella di continuare a lavorare in palestra come stiamo facendo: è il modo più efficace per provare a raggiungere i risultati sperati". Alla vigilia del match in Friuli ha parlato anche Nicola Berdini, che sta vivendo un ottimo inizio di stagione. "Affronteremo una delle favorite, una squadra molto esperta e piena di talento in ogni reparto: le ultime prestazioni hanno dimostrato tutta la loro forza. Noi andremo là cercando di giocare una gara solida, dando il meglio di noi stessi. Dovremo essere bravi a rimanere nel match per tutti i 40 minuti, con queste avversarie devi giocare la partita quasi perfetta".

Giovanni Poggi