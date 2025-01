"Sella, una serata perfetta. Siamo una buona squadra"

"Fatemelo dire e diciamocelo, questa volta siamo stati bravi, squadra e staff tecnico su tutti". Un elogio alla Benedetto quello del gm Renato Nicolai, che segue le parole in conferenza stampa post-gara di coach Di Paolantonio, con dedica speciale all’attuale dirigente biancorosso, doppiamente felice da ex per il successo a Torino, lì dove aveva trascorso sei anni di lavoro e di vita. "Ci tenevo tanto a vincere sì – racconta Nicolai –, non perché avessi particolare voglia di rivalsa, ma semplicemente perché Torino è una piazza speciale, in cui sono stato bene, e poi era presente gran parte della nostra dirigenza, i consiglieri, gli sponsor e tanti nostri tifosi: volevamo fargli un bel regalo e ci siamo riusciti. E’ stata proprio una bella serata".

La notte perfetta, la terza di fila per la Sella, dopo il blitz a Piacenza e il trionfo su Verona: 120 minuti tradotti in sei punti che fanno balzare Cento a ridosso della zona salvezza diretta, che fino a un mese fa sembrava quasi impossibile da raggiungere, ma che tutto ad un tratto è diventato un obbiettivo più che percorribile, soprattutto se la squadra sfodera prestazioni come quelle di domenica al Pala Asti.

"Hanno giocato tutti bene, tutti. Non mi piace parlare dei singoli, però devo dire che Delfino al rientro ha fatto una partita pazzesca, devastante, anche nel capire come gestirsi, quando restare in campo oppure chiedere il cambio, e fidatevi che non è facile". Un ritorno di lusso quello del capitano, che smazza punti, rimbalzi e assist. Ma anche solo la sua presenza, in partite così, fa la differenza. E non è l’unico. "Voglio sottolineare anche l’importanza di Graziani: il suo arrivo ha chiuso la nostra ricerca sul mercato esterni. E’ perfetto per noi, un giocatore estremamente utile, che sa quando e cosa deve fare nel momento giusto, e che sa riconoscere i suoi limiti e i suoi pregi. Il gruppo intero – aggiunge – si è tolto finalmente quella famosa scimmia dalle spalle di cui parlavamo negli scorsi mesi. Siamo una buona squadra, dove ognuno fa il suo, peccato per i tanti infortuni: con il gruppo al completo chissà, forse qualche punto in più l’avremmo avuto…".

Il tempo di festeggiare l’ultimo successo, però, è già giunto al termine. Domani alla Baltur Arena (ore 20.30) arriva una Rieti lanciatissima e fresca di successi con Cantù e Cividale. "E’ un avversario forte e ben allenato, ma dobbiamo continuare a pensare a noi stessi e non agli altri. Mi aspetto una partita aperta, davanti a tanta gente. Mercato ancora aperto? Sì, Tamani starà ancora fuori questa settimana e cerchiamo un lungo per dare un po’ di fiato a Benvenuti, anche in vista del finale di stagione".

Giovanni Poggi