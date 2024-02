Sella, una stagione sulle montagne russe. Troppi alti e bassi, ora l’esame Cividale

Il campionato della Sella Cento è stato fin qui caratterizzato dalla poca continuità, nonostante alcuni picchi verso l’alto e prove convincenti contro le big del girone, basti pensare ai successi con Trieste e Fortitudo. Se si guarda al percorso degli uomini di Mecacci, però, balza all’occhio come Cento non sia mai riuscita a cogliere tre vittorie di fila, alternando "up and down" durante tutto l’arco della stagione, e inciampando diverse volte in casa contro avversari alla portata, Nardò, Rimini ed Orzinuovi su tutti. Forse sta proprio qui il limite di Archie e compagni, capaci di "over-performare" e di centrare successi alla vigilia inaspettati, ma poi troppo spesso al di sotto dei propri standard nelle gare decisive per la classifica: la sconfitta di Chiusi alla quinta giornata, quella fragorosa a Piacenza a metà dicembre, fino ad arrivare al passo falso di domenica scorsa in casa con Orzinuovi. In tal senso, la Sella è chiamata ad un esame di maturità fra 48 ore sul terreno di Cividale, in una gara in cui conterà molto l’aspetto mentale su un campo che si preannuncia caldissimo. I biancorossi dovranno ricordarsi quanto di buono fatto nella gara di andata, vinta 78-67 ed indirizzata già nei primi venti minuti: avanti 46-32 all’intervallo, Cento è stata poi brava a contenere il tentativo di rimonta dei friulani nella ripresa. Con Cividale sotto di due lunghezze, fondamentale sarà anche mantenere la differenza canestri se dovesse andare male. Il rischio per la Sella è quello di venire risucchiata in un gruppone assieme a Rimini, Nardò e la stessa Cividale, con un occhio pure alla sfida tra Orzinuovi e Piacenza.

Jacopo Cavallini