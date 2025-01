Sella, una Tezenis in gran spolvero. Serve l’impresa per battere Verona

Neanche il tempo di godersi una bella, importante e meritata vittoria, che Cento domani torna in ufficio per sfidare Verona (Baltur Arena, ore 18). Freschissima di successo contro Forlì giovedì sera (93-77 con 21 di Esposito), la squadra di Ramagli è una delle più in forma del momento. Sei vinte nelle ultime otto e quinto posto in coabitazione con Milano, e col fiato sul collo di Cividale, in calo e nel mirino dei veneti, che puntano ad un bel piazzamento playoff per poi giocarsi interamente le carte nella post-season. Dall’altra parte, la fiducia di Cento e dei centesi, finalmente ripagati con 40 minuti magari non da strapparsi gli occhi, ma finalmente solidi e vincenti, dopo settimane ad ingurgitare bocconi amari e sconfitte in volata, una dopo l’altra anche in casa. Lì dove la Sella, ora che ha compiuto il primo blitz esterno - interrompendo un digiuno in trasferta che durava dallo scorso giugno –, dovrà tornare a far valere il suo fattore campo, oggi in saldo negativo (5-6) e con l’ultimo hurrà datato 15 dicembre al supplementare con Nardò.

Mancherà sempre il trio Delfino-Sperduto-Tamani, ma se lo spirito sarà quello dei quarti centrali contro l’Assigeco, allora anche la montagna Verona potrebbe diventare un po’ più dolce da scalare. Stesso numero di vittorie e sconfitte invece (5-5), lontano dall’AGSM Forum, per i gialloblù di Ramagli, fedele guida tecnica da 4 stagioni tra alti e bassi, su e giù dalla promozione in Serie A all’immediato ritorno in A2. Il roster di cui può disporre il coach toscano, per talento, esperienza e profondità, non si discute. A partire da Zach Copeland, 27enne esterno della California tra i protagonisti due anni fa del ritorno in A di Pistoia, dopo essersi "scambiato" un mese fa con il fromboliere Pullen, tornato a Napoli dopo aver vestito nei primi mesi di regular season la canotta della Scaligera.

Uno scambio che fin qui ha reso felici entrambe le parti, visti i 16 abbondanti di media segnati in 6 partite da Copeland, con 3.6 rimbalzi e 2 assist. Si sta confermando sempre più valida anche l’ala forte Ethan Esposito, al secondo anno a Verona dopo le esperienze al college negli States e quella con Udine (21/22). Per il classe ’99 campano, 12 punti di media e 6 rimbalzi in 21 gare. In cabina di regia, il veterano bolognese Penna, che sforna 4 assist e 11 realizzati a partita, appoggiandosi spesso sul lungo Jalen Cannon (10 + 6.4 rimbalzi), da sette anni in Italia tra Tortona, Cremona, Agrigento, Rieti e Udine. A completare il roster l’ex Mattia Palumbo (7.8 punti e 4.8 rimbalzi), l’energico Udom, il 20enne trevigiano di belle speranze Leo Faggian e l’ex Ravenna Bartoli.

Giovanni Poggi