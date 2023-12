Sella, un’altra big davanti. A Trieste per il colpaccio

Seconda trasferta consecutiva e un’altra big lungo il cammino della Benedetto. In un mese complicato quanto sfortunato fin qui per la Sella, c’è spazio anche per la sfida contro la quotatissima Trieste, seconda forza del campionato alla pari di Udine, a due soli punti dalla vetta. Palla a due ore 18 al PalaTrieste (arbitri Barbiero, Maschietto e Praticò) contro la squadra di coach Jamion Christian, 41enne tecnico americano originario della Virginia, alla sua prima stagione in Europa dopo diverse esperienze a livello di college Usa. Dopo un inizio titubante, con 3 sconfitte nelle prime 6, sia lui che il gruppo sono riusciti pian piano a prendere le misure del campionato, infilando una striscia di 7 vittorie consecutive, tutt’ora aperta, che ha proiettato Trieste sempre più in alto. E non potrebbe essere altrimenti, visto il roster costruito in estate dal club e dal gm Michael Arcieri, ricco di talento ed esperienza, tra i più completi di tutta la lega. Basta leggere le cifre di Justin Reyes, miglior realizzatore della squadra e secondo del girone rosso con 19.5 punti a partita, oltre ad essere il primo per rimbalzi (10.2 a gara). Niente male nemmeno la guardia Eli Brooks, classe ’94 del South Carolina, l’anno scorso in G-League ai Fort Wayne Mad Ants, dopo essere uscito dall’università del Michigan: i numeri parlano di 13.4 punti a gara, di 6.3 rimbalzi e 3.2 assist. Notevole anche il pacchetto di italiani, con l’ex Verona e Fortitudo Candussi a presidiare l’area, ma lungo anche abile ad aprirsi e a fiondare dalla media o da oltre l’arco (quasi 13 punti di media per lui, con 5.8 rimbalzi), assistito dall’eterno Ariel Filloy (9.3 punti) e dal triestino doc Michele Ruzzier, rimasto alla ‘base’ nonostante l’ultima retrocessione: è lui il miglior ‘passatore’ della squadra, con 4.8 assist a partita. Sugli esterni, da tenere d’occhio anche Luca Campogrande, (7.9 punti), così come Giovanni Vildera, ex Ferrara. Completano il roster Lodovico Deangeli, Giancarlo Ferrero e Stefano Bossi.

Giovanni Poggi