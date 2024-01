Sella, uno spareggio tra playoff e salvezza. Mecacci: "Dobbiamo portarla a casa noi"

La prima del 2024 per la Sella è anche la più importante della stagione. Contro Rimini, domani alle 18 alla Baltur Arena, è uno spareggio anticipato per evitare la "fase salvezza" al termine della regular season. Così dice anche la classifica che, a cinque giornate dal termine (ma poi ci sarà la fase a orologio), vede i romagnoli inseguire la Benedetto a due lunghezze di distanza. Cento, dalla sua, potrà contare quantomeno sul successo dell’andata (82-77 al Flamino lo scorso 1°novembre), che vale oggi l’1-0 negli scontri diretti, motivo per cui un eventuale bis contro la squadra di Dell’Agnello (subentrato in corsa a Mattia Ferrari) allontanerebbe molto il nono posto, avvicinando in parallelo la fase ad orologio con vista sui playoff. Uno dei concetti ribaditi anche da Mecacci nella conferenza stampa pre-gara. "Vincere domani ci ridarebbe 4 punti di vantaggio e il 2-0 negli scontri diretti, visto che abbiamo già vinto a Rimini – ha commentato il tecnico della Sella –. Il campionato è ancora lungo, ma quando arrivano sfide come questa o come ad esempio quelle di Orzinuovi, o con Cividale e Chiusi in casa, vanno portate a casa: questo è anche il bello di quando giochi determinati campionati con determinati obiettivi, e il nostro obiettivo adesso è quello di battere Rimini".

Da una delle indiziate per una stagione ad alto livello, in estate, al lottare per evitare di retrocedere: battendo Chiusi sabato scorso, la Rivierabanca ha interrotto la striscia di 2 ko consecutivi, ma le difficoltà rimangono. "Sono una squadra ricca di giocatori importanti, ma c’è più di un motivo se in questo momento, come noi, sono molte più le sconfitte incassate che le vittorie conquistate in campionato. Conosciamo le qualità, il talento e la loro fisicità, e sappiamo che dovranno essere compensate con una prova di grande energia da parte nostra. Hanno giocatori in grado di accendersi in qualsiasi momento, tra cui lunghi capaci di far male col tiro da fuori". Il tecnico biancorosso chiede ai suoi continuità, in campo e a livello di calendario, per regalarsi e regalare a Cento un inizio di stagione più tranquillo. "Ci auguriamo di avere maggiore continuità, che sicuramente fin qui non abbiamo trovato, ma lo specchio delle nostre ultime partite dice che nei primi due quarti siamo sempre stati competitivi. Dobbiamo continuare a lavorare sui blackout ed essere più cinici, consci che ci aspetta una partita di grande pressione, sia per noi che per loro, in cui la componente mentale e tattica giocheranno un ruolo molto importante".

Giovanni Poggi