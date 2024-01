Sella, vittoria pesante a Nardò. Exploit firmato Archie e Palumbo

hdl nardò

79

sella cento

86

HDL NARDÒ: La Torre 9, Iannuzzi 13, Maspero 5, Baldasso, Stewart 19, Parravicini 16, Scarano ne, Barbone ne, Smith 15, Donda, Ferrara 2, Borra ne. All. Di Carlo.

SELLA CENTO: Toscano 3, Palumbo 21, Mussini 11, Bruttini 6, Moreno 8, Delfino 9, Archie 26, Mitchell ne, Kuuba ne, Ladurner 2. All. Mecacci.

Arbitri: Pazzaglia, Ferretti e Cassinadri

Note: parziali 14-13, 30-37, 49-51, 71-71. Tiri liberi Nardò 18/23, Cento 26/30.

La Sella Cento si impone al supplementare sul campo della Hdl Nardò al termine di un match tiratissimo con la squadra di Mecacci capace di trovare nel finale lo spunto giusto per portare a casa la vittoria, pur giocando senza l’infortunato Mitchell. Le prime battute dell’incontro sono votate al grande equilibrio con le due difese a farla da padrone. Nardò si affida quasi esclusivamente a Smith in attacco, con il 32enne di New York che non delude e prova a mettere in difficoltà la difesa della Sella. Cento però non si lascia sorprendere e con Archie e Mussini si fa trovare sempre pronta. Nei primi 6 minuti di gioco si segna pochissimo (7-7) e si viaggia in totale equilibrio.

Archie è l’unica soluzione offensiva di Cento, che a fine primo quarto è sotto di 1 sul 14-13. Nel secondo quarto il match continua sulla stessa falsariga, entrambe le squadre non riescono a trovare l’allungo decisivo ma è Cento che mette il naso avanti grazie a Carlos Delfino. La squadra di Mecacci resta benissimo nel match dal punto di vista mentale e con il solito Archie riesce anche a portarsi in vantaggio fino a chiudere avanti di 7 all’intervallo lungo sul 30-37. La fuga di Cento però dura pochissimo perché ad inizio del terzo periodo sono i padroni di casa a prendere in mano le redini della partita con la coppia Smith-Stewart che ribalta completamente il match e firma il vantaggio per i pugliesi che vanno avanti sul 43-39. Ancora una volta però con la spinta di Archie, la Sella si riporta avanti di 2 alla vigilia dell’ultimo quarto. In apertura di ultimo parziale è ancora una volta Cento che riesce a costruire il primo vantaggio immediatamente però respinto dai ragazzi di Di Carlo che prima trovano la parità e poi passano avanti con una tripla di Maspero (57-55). Il finale di partita diventa una vera e propria battaglia. Cento trova con Palumbo la tripla che vale il +4 e dà la sensazione di poter piazzare l’allungo giusto, ma Nardò non molla mai la presa e con l’attacco della Sella che si ferma si arriva agli ultimi secondi con Cento avanti di un solo punti (69-70). Si decide tutto negli ultimi 40 secondi di gioco, ma si arriva a quota 71 e si va all’overtime. Il supplementare è ancora una volta combattutissimo, Cento trova in Palumbo un terminale offensivo importante. Nardò non molla mai ma alla fine è la Sella a conquistare la vittoria per 79-86.