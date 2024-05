Semifinale di basket. Halley Matelica senza alternative. C’è solo da vincere a Pesaro

Questa sera alle 20.30 al PalaMegabox di Pesaro "win or go home" per la Halley Matelica nel match di ritorno della semifinale play off di serie B interregionale. L’avversario da battere è quell’Italservice Loreto che domenica scorsa ha espugnato il campo di Castelraimondo in gara1 e che ora ha la possibilità di chiudere la serie davanti al proprio pubblico. I ragazzi di coach Antonio Trullo devono vincere per giocarsi poi l’accesso alla finalissima nella "bella" di domenica prossima, di nuovo in casa. Altrimenti stagione finita! "Ci troviamo spalle al muro come contro Ferentino, è vero, ma è chiaro che la qualità di questo Loreto Pesaro è superiore a quella dei laziali – dice l’allenatore della Halley – e quindi, stavolta, sarà sicuramente più difficile. Ma finché avremo speranza di ribaltare la situazione ci proveremo: se saremo al completo, avremo tutte le armi per giocarcela".

Il riferimento del coach è agli acciaccati Mentonelli e Mariani, i quali sono usciti malconci da gara1. "Mentonelli è stato stoico a rientrare dopo 15 giorni con la spalla fasciata, ha ripreso un colpo durante l’incontro e adesso speriamo di recuperarlo", aggiunge Trullo pensando anche al pieno utilizzo dell’argentino Mariani, il quale è rimasto in panchina per gran parte dell’ultimo quarto a causa di un brutto colpo rimediato accidentalmente in un’azione di gioco. "In ogni caso – conclude il tecnico della formazione matelicese – nella rimonta siamo stati bravi a trovare soluzioni con Riccio da play facendo le scelte giuste per la squadra".

In campionato la Halley ha battuto i pesaresi nella loro "tana", e pure questo lascia sperare i tifosi matelicesi in un nuovo exploit di un quintetto che ha dimostrato di saper lottare sempre fino in fondo. Nell’altra parte del tabellone dei playoff il Bramante Pesaro ospiterà, domani sera, la Vigor Roma 1960 che ha vinto gara1 in casa propria.

m. g.