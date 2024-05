Semifinale playoff, avvio difficile per Jesi. Livorno non fa sconti, è sconfitta in gara 1

LIBERTAS

69

GENERAL JESI

60

LIBERTAS : Williams 10, Ricci 13, Allinei, Tozzi 8, Fantoni 10; Bargnesi 3, Madeo ne, Saccaggi 8, Vicenzini ne, Buca 2, Lucarelli 11, Fratto 4. All. Andreazza.

GENERAL CONTRACTOR JESI: Merletto, Marulli 11, Rossi 10, Casagrande 10, Tiberti 8; Valentini 4, Santiago Bruno 12, Carnevale ne, Malatesta ne, Varaschin 5. All. Ghizzinardi.

Arbitri: Rezzoagli di Rapallo (Ge) e Rubera di Bagheria (Pa).

Parziali: 21-15 25-23 18-9 5-13. Parziali progressivi: 21-15 46-38 64-47 69-60.

di Andrea Pongetti

Nulla da fare per la General Contractor Jesi che dopo il sofferto passaggio del turno dei quarti a gara 5 contro Piacenza, esordisce con una sconfitta nella serie di semifinale contro il Livorno. I padroni di casa della Libertas, al solito spinti da un pubblico di categoria superiore (presenti anche diversi tifosi ospiti, ndr), vincono 69-60 e passano a condurre 1-0 la serie sempre al meglio delle cinque partite, con eventuale bella però in Toscana per il miglior piazzamento della squadra di Andreazza, seconda nel suo girone (A) contro il terzo posto di Jesi nel raggruppamento B. Match vinto meritamente dai locali, che hanno condotto praticamente fin dal principio, contro una General Contractor che nemmeno nel momento peggiore è uscita dal match, riuscendo a riavvicinarsi ma senza mai rimettere in equilibrio la gara.

Al via quintetto abituale per coach Ghizzinardi che parte con Merletto, Marulli, Rossi, Casagrande e Tiberti, a cui Andreazza risponde con Williams, Ricci, Allinei, Tozzi e l’intramontabile Tommaso Fantoni, 39 anni, livornese doc, 37 presenze in Nazionale tra il 2006 e il 2008. Parte decisamente meglio la Libertas, che spinta da Williams al 4’ ha già doppiato gli avversari sul 13-6. L’ingresso di Saccaggi, che piazza subito una tripla, permette un nuovo allungo ai locali, avanti 21-10 all’8’ ma al suono della prima sirena Jesi è sotto "soltanto" 21-15.

La squadra di Ghizzinardi trova importanti risorse dalla panchina col sempre affidabile Santiago Bruno, che con due canestri consecutivi riporta i suoi a solo un possesso di distanza sul finire di un secondo quarto di marca ospite (40-38 al 19’) prima che un fallo tecnico ai marchigiani non permetta a Lucarelli di allungare dalla lunetta proprio a fil di sirena. Si va negli spogliatoi con la Libertas avanti 46-38 grazie soprattutto a un netto predominio a rimbalzo (23-15).

Dopo la pausa lunga, la tripla di Ricci fissa il nuovo massimo vantaggio livornese al 22’ (53-40) con la General Contractor che contiene il distacco a un punteggio rimediabile a metà della terza frazione (55-45 al 25’). La Libertas però allunga di nuovo proprio sul finire di quarto, trovando punti importanti dagli uomini della panchina come Bargnesi, Lucarelli e l’ex Fabriano Fratto: 64-47 al 30’.

Ancora Santiago Bruno prova a dare la carica ai suoi con la tripla del nuovo -14 (64-50) che al 32’ costringe coach Andreazza a chiamare time-out. Bruno però continua a segnare e la General Contractor fa sentire sempre più il fiato sul collo alla squadra di casa: - 6 con un nuovo centro da fuori dell’argentino (64-58 al 36’) a cui replica però un canestro pesantissimo di Tozzi (67-58 al 38’) che di fatto indirizza il match verso i padroni di casa. Nell’ultimo minuto, Marulli dalla lunetta riavvicina la squadra di Ghizzinardi (67-60 al 39’) per la quale però completare la rimonta in un match dove è sempre rimasta in partita ma allo stesso tempo ha costantemente dovuto inseguire, diventa impossibile con pochi secondi da giocare. Il canestro di Williams chiude i giochi e fissa il punteggio finale di gara 1 sul 69-60. Gara 2 si gioca di nuovo al PalaMacchia di Livorno domani sera alle 20.30.