Senigallia non fa sconti, Attila sul velluto

GOLDENGAS SENIGALLIA: Giacomini 12, Bracci 2, Neri 14, Brigato 14, Landoni ne, Imsandt 12, Medizza 11, Tornatore, Benzoni, Sanna 16, Patrignani ne, Casabianca ne. All. Gabrielli.

PESCARA BASKET: Matera 5, Stefanov 15, Ielmini, Ranitovic 19, Kamate, Cicchetti 15, Del Prete 6, Capitanelli 14, Di Battista ne, Picchierri. All. Di Tommaso.

Arbitri: Renga e Bonfigli.

Parziali: 13-25 34-43 55-60 81-74.

SENIGALLIA

Non contava nulla questa partita per la Goldengas così come per il Pescara Basket per via di un regolamento discutibile. Ne esce un match senza pressioni che la Goldengas per almeno 20 minuti. Poi nella seconda metà di gara un altro match con i biancorossi che rientrano e poi chiudono nel finale con ben sei uomini in doppia cifra, sul 81-74.

Andrea Pongetti