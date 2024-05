Serata da dimenticare per San Giobbe Chiusi. Brutto ko in casa contro la già retrocessa Latina

CHIUSI

61

LATINA

74

CHIUSI: Tilghman 10, Dellosto 9, Visintin 5, Chapelli, Stefanini 11, Bozzetto 6, Gaddefors 8, Jerkovic 1, Raffaelli 3, Possamai 8. All. Bassi

LATINA: Mayfield 16, Amo 3, Parrillo 10, Romeo, Cicchetti 5, Collazo, Rapetti, Spadon, Moretti 19, Alipiev 9, Borra 12. All. Sacco

Arbitri: Ferretti, Moretti, Grappasonno

Parziali: 17-18, 40-34, 49-54

CHIUSI – Inopinato tonfo casalingo della San Giobbe. Contro la già retrocessa Latina, i Bulls vanificano un buon primo tempo e crollano nella ripresa, ripiombando così a due punti di distacco dalla diretta avversaria Nardò, vittoriosa sulla Luiss Roma. Dopo una serie di botta e risposta in una partita che si poteva controllare, Chiusi smarrisce completamente il filo del gioco, sbagliando qualsiasi cosa da tre punti (era 8/16 all’intervallo, sarà 9/32 alla fine) e non riuscendo più a contenere gli avversari, presentatisi all’Estra Forum senza particolari motivazioni e privi di quattro pedine. Ma desiderosi di chiudere con dignità la stagione, come si evince in avvio di gara, caratterizzato dagli otto punti di Moretti. Bozzetto replica con due triple, i suoi unici punti della serata, Alipiev e Raffaelli si sfidano dalla lunga distanza. Ospiti molto attivi, serve un’altra bomba, stavolta di Tilghman, per pareggiare a quota 22. Il suo cesto avvia un parziale di 9-0, con due triple di Stefanini (foto), che proietta i Bulls sul +6 (28-22). Latina rimette la testa avanti con i liberi di Moretti (32-33) ma Chiusi la ricaccia indietro, grazie a Stefanini e Dellosto (40-33). 6-0 ospite in avvio di terzo periodo, Possamai schiaccia, poi sono quattro punti di Dellosto che alimentano il nuovo +6 biancorosso (48-42). Parziali e controparziali, è il turno di Latina che con cinque punti consecutivi di Mayfield confeziona un parziale di 14-1 tra la fine del terzo e l’inizio del quarto periodo (49-56). Parrillo a segno per il +8 (51-59), poi anche Borra e margine che sale in doppia cifra (51-63). Visintin e Gaddefors guidano un blando tentativo di rimonta (56-63), ma è ancora Borra che ripristina il +11 (56-67). Quando Mayfield mette a segno la tripla del +13 (58-71) l’esito del match è ormai scontato.