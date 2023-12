’Serata no’ per la Stosa nel big match casalingo. Cecina detta legge e resta da sola al vertice

STOSA

78

CECINA

97

STOSA: Berardi 4, Bolis 5, Bartoletti 8, Dal Maso 5, Laffitte 14, Olleia 1, Costantini, Calvellini 11, Diminic 21, Lombardo 9. All. Lasi.

CECINA: Milojevic 16, Mazzantini 1, Bruci, Carlotti 2, Bruni 9, Pistillo 25, Turini 14, Pistolesi 15, Dalle Ave, Pedroni 15. All. Da Prato.

Parziali: 16-23; 34-50; 56-76.

SIENA – Per la Stosa arriva la serata storta nel giorno più importante. Nel big match che metteva in palio la vetta contro l’altra capolista Cecina, i senesi giocano una brutta partita non riuscendo mai a impensierire gli ospiti che vincono con merito. Dopo i primi minuti favorevoli alla Virtus (5-2 al 2’) Cecina si mette in ritmo. Sono Turini, Bruni e Pedroni che propiziano il parziale di 0-13 che consente alla formazione ospiti di portarsi sul 5-15 a metà del quarto. La Stosa invece spara a salve da lontano e permette a Cecina di allungare sul +13. Bartoletti dà la scossa ai suoi con 5 punti in un amen che consentono ai senesi di accorciare e chiudere il primo periodo sul -7. All’inizio del secondo quarto Cecina segna con continuità dalla distanza e vola sul 17-32. La risposta senese è affidata a Bartoletti e Diminic, ma troppo poco per impensierire i tirrenici. La squadra di coach Da Prato non smette di segnare e con i punti di Turini e Pistillo si porta sul 21-40 a metà tempo costringendo coach Lasi al time out. I rossoblù cercano di rimanere in partita: Bolis segna due canestri di fila che ridanno speranza alla Virtus ma Cecina è chirurgica nel punire tutte le disattenzioni difensive della Stosa. Si va così al riposo con i livornesi avanti 34-50. In avvio di terza frazione i padroni di casa cercano di rientrare in partita, ma Cecina non sbaglia praticamente mai dalla lunga distanza. Dal -14 si passa in un attimo al -23 con 3 triple consecutive di Pistolesi e Pedroni che tagliano le gambe alla Stosa costretta a fermare il tempo con il time out di Lasi. I senesi accorciano nella seconda metà del quarto: sono i canestri di Diminic e Lombardo che consentono ai rossoblù di portarsi sul -16, ma Pedroni e Pistillo riportano nuovamente Cecina a +20 all’ultimo intervallo. Nel quarto finale il match è ormai in archivio.