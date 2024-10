Serie A 2. Urania e Vigevano vincono in trasferta. JuVi, altro successo. Tortù mattatore

Il bilancio delle squadre lombarde di Serie A2 dopo l’ultima giornata è più che positivo, con risultati importanti. L’Urania Milano ha espugnato Verona imponendosi 71-77, con una prestazione corale che ha visto Gentile e Udanoh dominare nel finale. La vittoria proietta i Wildcats in testa alla classifica con un record di 2 vittorie su 2. Anche Vigevano ha ottenuto un successo di peso, vincendo a Pesaro per 67-80 grazie ai 24 punti di Stefanini e al contributo di Mack e Oduro, determinanti per mantenere il controllo del match.

Grande emozione a Cremona, dove la JuVi ha trionfato contro Cividale 99-90 dopo un tempo supplementare. Tortù (nella foto) è stato il mattatore con 27 punti e 10 rimbalzi, fondamentale nella rimonta che ha portato la squadra dal -11 al successo finale. Barbante, con una tripla sulla sirena, ha mandato la partita all’overtime, dove i padroni di casa hanno definitivamente preso il controllo.

Nel frattempo, il match tra Orzinuovi e Fortitudo Bologna è stato rinviato al 9 ottobre, così come quello tra Cantù e Brindisi, in programma la stessa sera. Le lombarde lasciano il segno, e soprattutto l’Urania è la piacevole sorpresa, essendosi presa gli scalpi di due delle grandi favorite per il salto di categoria: Verona e Fortitudo. Alessandro Luigi Maggi