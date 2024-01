Serie A basket: orari e dove vedere le partite del 17° turno

Bologna, 20 gennaio 2024 – A meno di un mese dalle Final Eight di Coppa Italia e al culmine dell’ennesima ricca di impegni europei, il campionato di Serie A di basket griffato Unipolsai taglia il traguardo delle diciassette giornate: ad inaugurare il secondo turno del girone di ritorno della regular season saranno due anticipi in programma, oggi, sabato 20 gennaio. Il primo andrà in scena alle 19.30 (match in diretta su DAZN) alla “Il T Quotidiano Arena” di Trento, dove la Dolomiti Energia padrona di casa, reduce dal successo in Eurocup contro lo Slask Wroclaw ma anche da tre ko consecutivi in campionato, e la Germani Brescia prima della classe. I biancoblù dovranno però fare i conti con un’assenza pesante come quella di John Petruccelli, messo ko da un problema alla caviglia rimediato domenica scorsa e fresco di rinnovo con la Germani fino al 2025. Alle 20.30 (match in diretta su DAZN ed Eurosport 2), l’Estra Pistoia cercherà invece riscatto tra le mura amiche del PalaCarrara dopo la rovinosa caduta in casa di Sassari: l’avversario dei toscani sarà la Givova Scafati, che al contrario è uscita a dir poco rinfrancata dal netto successo interno contro l’Unahotels Reggio Emilia.

Archiviati gli anticipi del sabato, la giornata ripartirà domani, domenica 21 gennaio, con il match delle 16.30 (diretta su DAZN ed Eurosport 2) tra l’Happy Casa Brindisi e la Generazione Vincente Napoli: un match decisamente delicato soprattutto per i salentini, che si trovano ad affrontare una situazione di classifica sempre più delicata e non possono perdere ulteriore terreno da coloro che li precedono per non compromettere definitivamente la questione salvezza. I partenopei sono invece in striscia vincente da tre gare. Mezz’ora più tardi, alle 17 (diretta su DAZN) all’Itelyum Arena di Masnago andrà in scena un grande classico della pallacanestro italiana: la sfida tra la Openjobmetis Varese padrona di casa, che è stata sconfitta domenica scorsa da Venezia ma arriva all’appuntamento dopo tre successi nelle ultime quattro sfide, e la Virtus Segafredo Bologna, galvanizzata dall’ennesima gemma in Eurolega: la vittoria in rimonta a spese dell’Asvel Villeurbanne. Decisamente probante anche l’impegno che alle 18 attende la Bertram Tortona, beffata domenica scorsa all’ultimo respiro da Milano: i piemontesi andranno a far visita alla capolista Umana Reyer Venezia, che in settimana ha sconfitto in Eurocup l’Olimpia Lubiana. Nelle file della Bertram Yatchs ci sarà, a meno di sorprese, l’esordio sotto le plance di Ismael Kamagate, lungo francese arrivato in prestito fino al termine della stagione da Milano. Oltre che su Dazn, come di consueto, sarà invece trasmessa in chiaro su D-Max – canale 52 del digitale terrestre, la gara delle 18.15 tra la Unahotels Reggio Emilia e la Vanoli Cremona, che si presentano ai blocchi di partenza rispettivamente dopo il ko contro Scafati e il successo contro Trento. Tutta a tinte biancorosse la sfida delle 18.30 (diretta su DAZN) tra la Carpegna Prosciutto – che non assapora il gusto della vittoria da quattro gare e dovrà attendere il prossimo turno per far esordire il neoacquisto Markis McDuffie – e l’EA7 Milano, che in ieri ha rimediato l’ennesimo ko in Eurolega perdendo 84-72 contro Valencia. Infine, alle, 19.30 (diretta), il turno si chiuderà con il match tra la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e la Nutribullet Treviso, due squadre alla ricerca di preziosi punti in chiave salvezza.