Serie A1 femminile

Sesto San Giovanni

71

E-Work Faenza

49

ALLIANZ SESTO SAN GIOVANNI: Dotto 8, Moore 13, Conti 13, Begic 10, Arturi ne, Tava ne, Trucco 3, Panzera 8, Ramon ne, Gwathmey 16. All.: Zanotti

E-WORK FAENZA: Franceschelli 5, Edokpaigbe 2, Ciuffoli C., Niemojewska 8, Cvijanovic 7, Tagliamento 18, Peresson 3, Spinelli 1, Grande, Dixon NE, Brossmann 5. All.: Seletti

Arbitri: Ferretti – Praticò - Spessot

Note. Parziali: 14-12; 35-21; 52-37. Tiri da 2: Sesto San Giovanni: 18/43, Faenza: 11/23. Tiri da 3: Sesto San Giovanni: 11/24, Faenza: 4/24. Tiri liberi: Sesto San Giovanni: 2/3, Faenza: 15/21. Rimbalzi: Sesto San Giovanni: 43, Faenza: 30.

Niente da fare per l’E-Work sul campo di Sesto San Giovanni nonostante Faenza dia il massimo fino all’ultimo. L’assenza di Dixon e le condizioni non ottimali di Spinelli e Cvijanovic (in campo pochi minuIt), rendono il match ancora più difficile di quanto potesse dire il pronostico. Faenza tiene testa alle avversarie nel primo quarto chiuso 12-14 poi l’Allianz allunga e chiude i conti all’intervallo sul 35-21. Nel secondo tempo le lombarde gestiscono senza problemi vincendo 71-49.