Serie a1 femminile. E-Work, quante sconfitte di misura. Dixon, presto gli esami al polpaccio

Le partite dell’E-Work sembrano i classici film dal finale scontato. Interessanti, avvincenti e gradevoli, ma tutti capiscano subito come si concluderanno. Nel caso di Faenza poi non c’è mai il lieto fine, perché a vincere sono sempre le avversarie, spesso con uno scarto di pochi punti. È accaduto anche domenica scorse con Campobasso, dove le molisane hanno vinto di sei lunghezze e così diventano nove le partite che l’E-Work ha perso di al massimo sei punti. Il problema però è come la squadra si scioglie minuto dopo minuto, non riuscendo a trovare lucidità nell’arco dei quaranta minuti, iniziando a perdere palloni in maniera banale, a commettere errori difensivi e leggerezze incredibile, lasciando campo libero alle avversarie. Ormai è chiaro che questo sia nel dna della squadra e infatti l’obiettivo è di lavorare per contenere queste lacune per arrivare pronti ai playout che inizieranno domenica 28 aprile dal PalaBubani contro Milano. La classifica è già delineata nei bassifondi, con Faenza certa dell’undicesimo posto, Milano del dodicesimo e Battipaglia dell’ultimo, mentre per il decimo sono in gioco molte squadre.

Visto il calendario infatti nelle ultime quattro giornate non sono previsti colpi di scena, perché non ci sono gare abbordabili per nessuna delle tre contendenti, che tra l’altro avranno tutte un turno di riposo. Ieri intanto l’E-Work è ritornata in palestra per preparare la trasferta di sabato in casa di Sesto San Giovanni, in corsa con Campobasso per il quarto posto. Cvijanovic sarà ancora assente, ma se l’ecografia a cui si sottoporrà in questi giorni darà esito positivo, potrà ritornare ad allenarsi e a prepararsi in vista della gara casalinga con Roma di sabato 6 aprile. Sabato potrebbe essere assente anche Dixon (foto Tedioli), uscita domenica negli ultimi minuti per un problema al polpaccio. La pivot si sottoporrà ad una ecografia e il fatto di aver un giorno in meno per recuperare le energie rispetto alla canonica domenica in cui si gioca, non l’aiuta. Senza Cvijanovic e Dixon il match a Sesto San Giovanni da difficile diventerebbe proibitivo, perché le rotazioni si ridurrebbero a sette giocatrici, compresa Edokpaigbe.

l.d.f.