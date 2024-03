Serie a1 femminile. L’E-Work in emergenza questa sera alle 20.30 a Sesto San Giovanni. Alle faentine mancherà Dixon, con Cvijanovic ancora a mezzo servizio

Sarà un’E-Work rimaneggiata quella che giocherà alle 20.30 in casa dell’Allianz Sesto San Giovanni, in corsa per il quarto posto. Le faentine saranno senza Dixon, stiratasi ad un polpaccio domenica scorsa con Campobasso, avranno Spinelli reduce dall’influenza, mentre Edokpaigbe raggiungerà le compagne in giornata dopo aver disputato fino a ieri a Battipaglia le finali nazionali Under 19 con Costa Masnaga, perdendo contro Campobasso. La buona notizia arriva da Cvijanovic: l’ecografia a cui si è sottoposta ieri ha rilevato che lo stiramento muscolare si è completamente rimarginato e potrebbe giocare qualche minuto. Chiaramente sarà lo staff medico a valutare se potrà essere impiegata. "Abbiamo vissuto in emergenza tutta la settimana – afferma coach Paolo Seletti – e ai problemi fisici si è aggiunta anche la partecipazione di Edokpaigbe alle finali nazionali Under 19 in prestito a Costa Masnaga per accordi presi ad inizio stagione. È stata lei a chiederlo volendo vivere questa esperienza nel suo ultimo anno di giovanili e siamo molto contenti che abbia fatto questa esperienza: credo che la maturazione di una giovane sia sempre la cosa più importante". Riguardo alla gara con Sesto San Giovanni, Seletti è come sempre realista. "Franceschelli e Brossman faranno gli straordinari e darò molto spazio ad Edokpaigbe che ha giocato bene con Campobasso. Il Geas come ogni anno punta alle prime quattro posizioni, avendo dieci senior di livello. Zanotti è un’ottima allenatrice, è brava a gestire i gruppi e negli anni ha impostato un sistema di gioco rodato con le giocatrici che si conoscono a memoria. Dovremo limitare le palle perse ed inoltre anche in questa settimana abbiamo inserito novità nel nostro sistema di gioco: con Campobasso ci hanno consentito di stare in gara fino alla fine".

l.d.f.