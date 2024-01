Serie A1 femminile. L’E-Work in risalita

Le cose inaspettate sono quelle più belle ed ecco perché il successo dell’E-Work a San Martino di Lupari sarà ricordato come la più bella impresa della stagione. Il capolavoro è stato soprattutto il finale quando dal +23 le faentine si sono ritrovate sul +1, mantenendo la lucidità e la tranquillità fino alla sirena finale, conquistando una delle più belle vittorie nella storia della società. "Ci serviva tanto vincere una partita, per le giocatrici, per lo staff e per la società – afferma coach Paolo Seletti –: avevamo bisogno di sbloccarci e di ritrovare fiducia. La vittoria è stata costruita nel primo tempo con una grandissima continuità difensiva e i migliori primi minuti offensivi della stagione per qualità del gioco espresso. Abbiamo sempre tirato da liberi, mosso bene la palla e non abbiamo mai forzato, sfruttando tutto quello che ci veniva concesso. All’intervallo ci siamo detti che ci aspettavamo una grande reazione delle venete, che è poi arrivata, e che dovevamo farci trovare pronti. San Martino di Lupari ha infatti giocato al massimo dell’aggressività catturando ben 16 rimbalzi offensivi nel secondo tempo, ma siamo stati bravi a reggere l’urto e freddi nel segnare i liberi decisivi nel finale" .

È stata quindi la classica vittoria di squadra. "Tutte hanno dato un importante contributo, anche Franceschelli e Spinelli che hanno avuto minutaggi ridotti in quanto reduci da problemi fisici, ma voglio sottolineare la prova di Tagliamento che ha giocato la migliore partita della stagione sui due lati del campo, facendo vedere che non è solo una realizzatrice e che può aiutare la squadra in tanti i modi". Domenica al PalaBubani arriva Milano, formazione che segue l’E-Work in classifica con due punti in meno e che ha già perso all’andata: vincere significherebbe ipotecare l’undicesimo posto e avere il fattore campo in tutte le serie playout.

Luca Del Favero