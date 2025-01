Serie A1. Napoli vuole Owens. Cremona valuta le mosse di mercato per risalire la china

Con la Virtus Bologna non poteva probabilmente andare diversamente, ma in casa Vanoli Cremona non è il tempo di fare conti. Quanto di portare a casa vittorie, in ultima posizione con Napoli in crescita superiore, e che ora punta anche Tariq Owens (nella foto). Ovvero, il centro di Brotto, che Cremona cederebbe solo trovando un’alternativa dal mercato. Intanto, il coach dalla pancia della Segafredo Arena non ha cercato scuse: "Un finale di gara un po’ difficile e amaro. Eravamo a 6 punti di distanza a 5’ dalla fine e sarebbe stato un risultato straordinario. Poi abbiamo sbagliato una rimessa innescando il parziale finale che ha messo in evidenza tutta la qualità e la profondità del nostro avversario". Serviva perfezione, che non c’è stata: "È chiaro che per provare a giocare la con la Virtus dovevamo essere perfetti sotto ogni aspetto e l’impressione è che ci abbiano cotto a fuoco lento, approfittando nel finale degli sforzi e delle energie spese per provare a rimanere in partita. Fino al break finale avevamo mischiato un po’ le carte riuscendo nel nostro intento". Oltre a Napoli anche Pistoia ha vinto, a sorpresa con Varese, allungando di due punti. Dopo l’esonero di Cavina c’è stato il successo con Trento, poi due sconfitte. E domenica arriva al PalaRadi Scafati. Una gara da vivere come una finale, Cremona non deve fallire.

AlessandroLuigi Maggi