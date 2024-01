Serie A2. Cantù, match-verità con Torino

Il match di domenica tra Pallacanestro Cantù e Torino è avvolto in un’atmosfera di alta tensione e aspettative. Il capitano di Cantù, Filippo Baldi Rossi, ha espresso la sua determinazione in un recente post sui social, enfatizzando l’importanza dell’impegno collettivo e la necessità di affrontare con determinazione le sfide future: "Questa sconfitta brucia molto - ha scritto - siamo noi che dobbiamo lottare per ciò che vogliamo... Nessuno ci farà favori. Dobbiamo iniziare da subito, nel nuovo anno, tutti insieme". L’allenatore di Cantù, Cagnardi, sottolinea l’importanza della prossima partita contro Torino per la qualificazione alla Coppa Italia e il bisogno di ritrovare la concentrazione necessarie: "Questa partita purtroppo è andata, non possiamo rigiocarla e ne abbiamo una importante la prossima settimana a Torino, in cui ci giocheremo parte della qualificazione alla Coppa Italia. Ci ributtiamo in palestra con grande focus, cercando di recuperare Burns, riavere Bucarelli al 100% e mettere in ritmo Cesana per prepararci al meglio". Cantù, che negli ultimi due anni ha raccolto meno delle aspettative, e mira a migliorare le proprie prestazioni, come evidenziato dalle recenti azioni sul mercato. In primis la firma di Riccardo Moraschini, un nome potenzialmente totalizzante in un campionato cadetto. La squadra è appaiata a 24 punti con i piemontesi, ma detiene il vantaggio dello scontro diretto vinto all’andata e punta a mantenere il secondo posto per la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia che si terranno a Roma in febbraio.

Mentre si avvicina il confronto diretto, Cantù è concentrata sugli infortuni di alcuni giocatori chiave. Christian Burns si è sottoposto a una risonanza magnetica per valutare l’entità dell’infortunio alla caviglia, mentre Lorenzo Bucarelli, pur non essendo al meglio, sarà presente in campo. Un match potenzialmente alla portata per confermare che sì, Cantù è davvero la prima alternativa credibile a Trapani e Fortitudo Bologna alla promozione.

Alessandro Luigi Maggi