Serie A2 femminile. Matelica, assalto a Treviso. La vittoria dà il pass per le finali di Coppa Italia

Penultima giornata d’andata e atto finale del 2023: oggi alle 18.30 la Halley Thunder ospita al PalaChemiba di Cerreto d’Esi la Martina Treviso. Si tratta di una sfida di alta classifica: Matelica (3ª in classifica con 18 punti, 9 vittorie e 2 sconfitte) e Treviso (5ª con 14 punti, 7 vittorie e 4 sconfitte). Entrambe vengono da due successi consecutivi. A livello statistico, Matelica emerge per numero di rimbalzi (prima in A2 con 42,2 di media), mentre Treviso eccelle nelle qualità in difesa (è la retroguardia meno perforata del girone con 57,3 punti subiti di media). La formazione di coach Sorgentone cerca quei due punti che le permetterebbero, oltretutto con un turno di anticipo sul giro di boa, la matematica certezza di partecipare alle finali di Coppa Italia. Un traguardo molto significativo, soprattutto considerando il fatto che dal 25 novembre Matelica gioca senza le infortunate Gonzalez e Georgieva, inanellando comunque tre vittorie negli ultimi quattro incontri di cartello.

"Ci aspetta – dice coach Sorgentone – una partita dura, ma penso che abbiamo lo spirito, la faccia e la durezza per poterla affrontare. Treviso è una delle migliori formazioni del campionato, ha un roster lungo e profondo con i cambi ruolo per ruolo all’altezza delle titolari, una guida tecnica molto accorta sotto l’aspetto tattico. Inoltre sa produrre un numero considerevole di difese e tendenzialmente prova a spezzare il ritmo alle avversarie. Ha grande fisicità nel ruolo di centro con Pobozy ed Egwoh. Le nostre ragazze, comunque, si sono allenate intensamente in settimana, mantenendo un alto livello tecnico ed emotivo. Abbiamo preparato la partita per tenere il nostro ritmo contro una squadra che ce lo vorrà togliere".

Arbitrano l’incontro Silvestri di Roma e Lilli di Ladispoli. La gara viene trasmessa in diretta sul canale youtube della Thunder Basket e sulla pagina Facebook della società.

m. g.