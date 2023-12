Serie A2 femminile. Matelica, c’è il big match

Il successo di domenica a Vicenza ha spinto in alto la Halley Thunder, seconda a quota 18 punti assieme a Udine, con due punti di ritardo rispetto alla leader Roseto e con quattro lunghezze di vantaggio sulle immediate inseguitrici Bolzano, Ponzano, Villafranca e Treviso, quest’ultimo avversario in casa sabato. L’attuale posizione di classifica consente alle ragazze di coach Sorgentone di guardare con ottimismo alla possibilità di avere accesso al tabellone delle finali di Coppa Italia, cui si qualificano le prime quattro di ciascuno dei due raggruppamenti di A2 al termine del girone di andata. Mancano due turni al giro di boa e, viste le quattro lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici, alla Halley Thunder basterà vincere una delle restanti due partite per aver matematicamente il pass per le finali. Dopo il big match interno di sabato alle 18.30 con Treviso ci sarà la pausa natalizia; quindi alla ripresa delle ostilità la squadra di Matelica sarà di scena ad Ancona nell’unico derby regionale della categoria, con le doriche in cerca di punti-salvezza. "Siamo soddisfatti del percorso finora compiuto – dice il tecnico Domenico Sorgentone – anche perché tutti avremmo messo la firma, alla vigilia del campionato, su questo secondo posto a due punti dalla prima e a due turni dal giro di boa. Certo, la sorte ci ha riservato un brutto scherzo con gli infortuni di Gonzalez e Georgieva, giocatrici molto importanti per noi. In ogni caso le ragazze sono state brave a vincere, anche senza di loro, tre delle ultime quattro partite di cartello".

m. g.