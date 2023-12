Serie A2 femminile: "Matelica, gara difficile"

La Halley Thunder Matelica gioca domani a Vicenza l’undicesima gara d’andata del campionato di A2 femminile. Una trasferta impegnativa per le ragazze di coach Domenico Sorgentone che poi chiuderanno il 2023 in casa, sabato 23 dicembre, contro il Treviso. "Affrontiamo una squadra in crescita – spiega l’allenatore delle matelicesi – come ha dimostrato nella vittoria in occasione del recupero infrasettimanale con Umbertide (60-45, match giocato mercoledì sera; ndr). Oltre a Pellegrini, Belosevic e Assentato, hanno la playmaker Togliani che sa dare ritmo alla squadra; in più ci sono altre giocatrici con caratteristiche importanti come Peserico. In base a tutto ciò, noi dovremo interpretare la sfida con un grande approccio e con la giusta mentalità. È necessario risollevare la nostra qualità del gioco, che ha accusato una flessione nelle ultime due gare, anche per via delle assenze".

Il riferimento di coach Sorgentone è per Gonzalez e Georgieva, due punte di diamante del roster della stagione, la prima alle prese con un infortunio al ginocchio mentre la seconda accusa problemi alla schiena. Il Vicenza, dal canto suo, grazie al successo nel recupero, è salita a quota 4 punti nella classifica del girone B. Ora tutte le squadre hanno disputato dieci partite e, pertanto, la graduatoria - quando mancano tre giornale al termine dell’andata - è perfettamente allineata: Roseto 18, Udine e Matelica 16, Bolzano e Villafranca 14, Ponzano, Trieste e Treviso 12, Ancona 8, Umbertide e Rovigo 6, Vicenza e Vigarano 4, Abano Terme 0.

