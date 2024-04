Serie A2 femminile: "Matelica, test di maturità"

Dopo il weekend di sosta pasquale ecco la 24ª giornata di A2 femminile. La Halley Thunder, reduce da due vittorie di fila in trasferta (a Ponzano Veneto e a Vigarano), torna a giocare a Cerreto, dove manca da oltre un mese (l’ultimo incontro casalingo risale infatti al 2 marzo: sconfitta per 50-52 contro Bolzano). L’appuntamento è per stasera alle ore 20 al PalaChemiba e l’avversario di turno è la Velcofin Interlocks Vicenza. Le matelicesi si trovano attualmente al 6° posto in classifica con 28 punti e sono già matematicamente qualificate per i play off. L’obiettivo delle ultime tre giornate di "regular season" è quello di migliorare l’attuale posizione in graduatoria, così da evitare l’incrocio immediato con le prime formazioni del girone. Vicenza, invece, occupa il decimo posto, ma arriva da tre vittorie consecutive e, rinfrancata da questa incoraggiante striscia, va a caccia di punti per raggiungere la salvezza diretta (attualmente distante due lunghezze) evitando così i play out. All’andata la Halley Thunder vinse a Vicenza 43-62, firmando l’allungo decisivo nel terzo quarto. "Giochiamo un match che nasconde delle insidie – spiega il coach Domenico Sorgentone – perché Vicenza è una formazione diversa rispetto a quella dell’andata, non nell’organico, ma per la crescita del suo gioco e della sua organizzazione; inoltre è molto motivata, vuole punti per la salvezza diretta. Perciò noi dovremo avere un’assoluta concentrazione. Le tre partite che restano da giocare prima dei play off sono una prova di maturità per noi".

Arbitrano l’incontro Adriano Fiore di Pompei e Mirco Palazzo di Campobasso. La gara è trasmessa in diretta sul canale youtube Thunder Basket e in condivisione sulla pagina Facebook della società.

m. g.