Serie A2 femminile . Matelica vuole riscattarsi

Oggi alle 19 la Halley Thunder torna di nuovo in campo, al PalaChemiba di Cerreto d’Esi, per affrontare la Giara Vigarano. La classifica pone le squadre in posizioni opposte: Matelica si trova al 3° posto con 14 punti (7 vinte e 2 perse), Vigarano al 13° con 2 punti (1 vittoria e 8 sconfitte). A viziare il ruolino di marcia delle ferraresi un inizio di stagione a ranghi non completi che ha influito in particolare sulla tenuta difensiva (Vigarano è la squadra del girone che subisce più punti, 74,9 di media). La Halley Thunder dopo 7 vittorie consecutive, ha perso mercoledì sera a Udine 77-63 il big match di recupero. L’attacco di Matelica è stato a lungo il migliore del girone, ora è scivolato all’indietro di qualche posizione, complici anche le assenze di Debora Gonzalez e Iliyana Georgieva nelle ultime due partite, ma resta comunque il 4° reparto offensivo con 71,2 punti di media. Ancora in fase di valutazione le condizioni del capitano "Pepo", fermo ai box per un infortunio al ginocchio. "Dobbiamo rigenerarci – ha detto il coach Domenico Sorgentone – cercare di riprendere la marcia interrotta in Friuli. Affrontiamo una squadra molto più insidiosa di quanto dica la classifica. Vigarano è in crescita e può contare su un ‘triangolo’ di giocatrici molto valido: Gordon, Siciliano e Curtrupi".

m. g.