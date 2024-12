Serie A2 femminile. Obiettivo final eight per la Thunder. Sorgentone: "Siamo sulla strada giusta»

Dopo due sconfitte consecutive, la Halley Thunder Matelica è tornata al successo contro Martina Treviso nella penultima del girone d’andata e ha potuto brindare con fiducia sotto l’albero di Natale. La vittoria, infatti, vale moltissimo perché ottenuta contro una diretta concorrente nella lotta per la qualificazione alla Final eight di Coppa Italia, alla quale accedono le prime quattro classificate al termine del giro di boa. Matelica, salita a 16 punti, ora è padrona del proprio destino: se vincerà la gara esterna col Rovigo, sabato 4 gennaio alle 20.30, avrà il pass indipendentemente dai risultati altrui. Coach Domenico Sorgentone intanto plaude alle sue ragazze: "Questa è la strada giusta – ha detto – perché, se difendiamo come abbiamo fatto con Treviso, possiamo essere una squadra di rango. In attacco gli alti e bassi ci possono stare, però partendo da un’attenta azione difensiva potremmo fare altre ottime prestazioni". Ora l’obiettivo è centrare la Final eight. Poi via al girone di ritorno col derby contro Civitanova (11 gennaio, ore 18.30, PalaChemiba di Cerreto).

m. g.