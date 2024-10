Serie A2. La vittoria di Livorno poi la brutta notizia:. Cantù perde McGee oltre un mese di stop

Dopo il sesto turno di A2, non ci sono soltanto buone notizie in casa Pallacanestro Cantù. La squadra lombarda ha vinto a Livorno, ma è notizia di ieri lo stop per Tyrus McGee (nella foto). Come recita il comunicato del club, "il giocatore è stato sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio muscolare subito durante la partita di Livorno. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della gamba destra, che imporrà al giocatore un periodo di riposo e riabilitazione quantificabile in circa 5 settimane".

Una mazzata, parlando della prima opzione offensiva della squadra. Il tutto dopo una gara che ha segnato anche il vergognoso episodio che ha coinvolto Riccardo Moraschini: l’ala canturina è stata colpita al capo da un tifoso di casa, prendendosi poi anche un fallo tecnico per aver risposto solo verbalmente all’atto. Così parlano i regolamenti a quanto pare, e allora Brienza può pensare all’ottima reazione di squadra in una situazione avversa: "Abbiamo trovato una Livorno iper-agguerrita, che chiaramente in casa triplica la sua energie grazie a questo pubblico che, quando è sportivo, è super. Noi siamo stati bravi, perché, secondo me, non abbiamo approcciato male, però abbiamo fatto troppi errori non forzati e abbiamo messo abbiamo subito dei canestri un po’ troppo facili".

A.L.M.